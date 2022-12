Κόσμος

Σκότωσε την κόρη του αφού πήρε την κηδεμονία της

Μία γυναίκα που έχασε την κόρη της έχασε την κηδεμονία, αλλά και την ίδια την εγγονή της.

Την εγγονής της θρηνεί μία γυναίκα που έχασε την κηδεμονία της μετά το θάνατο της κόρης της.

Η μητέρα της 12χρονης σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2016 και παρά τις συνεχείς προσπάθειες της γιαγιάς της να την πάρει κοντά της, το παιδί πέρναγε από ανάδοχη οικογένεια σε ανάδοχη οικογένεια.

Μέχρι που πριν από λίγο καιρό ο πατέρας της κέρδισε την κηδεμονία της.

Οι γονείς του παιδιού ήταν χωρισμένοι και υπήρχαν καταγγελίες για κακοποίηση, οπότε και είχε απαγορευτεί στον πατέρα να βλέπει το παιδί.

Το παιδί δόθηκε στον πατέρα του όμως, ο οποίος κατά τη διάρκεια καβγά που είχε με μία 34χρονη έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε τη γυναίκα, την κόρη του και τον εαυτό του.

Το παιδί πέθανε αφού οι δύο ενήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

«Είδε τον πατέρα της να πηγαίνει προς το μέρος της και να την σημαδεύει με το όπλο. Πόσο τρομακτικό είναι αυτό. Κανένα 12χρονο δεν θα έπρεπε να το ζει αυτό», δήλωσε η γιαγιά του παιδιού τώρα, που περιέγραψε την εγγονή της ως ένα «αξιαγάπητο πλάσμα, εξωστρεφή, εκφραστικό και χαρούμενο».

Ο αγώνας της γιαγιάς της ήταν μακρύς και προσπαθούσε να πάρει κοντά της και σε ασφαλές μέρος το παιδί, που «οι Αρχές προτιμούσαν να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σπίτι εκτός από της γιαγιάς της».

