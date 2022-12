Κοινωνία

Πειραιάς: Θρίλερ με νεκρό στο λιμάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίστηκε ο νεκρός. Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Νεκρός βρέθηκε ένας άνδρας 71χρονών στο λιμάνι του Πειραιά, το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στην περιοχή Αργοσαρωνικού (πύλη Ε8) του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά.

Στελέχη του Λιμενικού πήγαν στο σημείο, ενώ ο 71χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Από εκεί διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α' Λιμενικό Τμήμα (Τζελέπη) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ελευσίνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μακρόν: δωρεάν τα προφυλακτικά για τους νέους

Μουντιάλ 2022: O Ρονάλντο... μένει πάλι στον πάγκο

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις του Σαββάτου σε ANT1 και ANT1+