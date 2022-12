Κοινωνία

Αττική: Σπείρα διακινούσε ναρκωτικά και έκλεβε μοτοσικλέτες (εικόνες)

Σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία. Τι βρέθηκε στην κατοχή των κατηγορούμενων.

Συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά και έκλεβε μοτοσικλέτες στην ευρύτερη περιοχή των Αττικής, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Χτες το μεσημέρι (9-12-2022) συνελήφθησαν στην περιοχή του Ρέντη, δύο άνδρες και μία γυναίκα, κατηγορούμενοι για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, του νόμου περί όπλων και της διακεκριμένης κλοπής.

νόμου περί ναρκωτικών. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ένα ακόμα μέλος της συμμορίας, καθώς και άλλο άτομο κατηγορούμενο για παράβαση του

Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της συμμορίας διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη με τιμές πώλησης ενδεικτικά, ένα γραμμ. κοκαΐνης έναντι του ποσού των 50 ευρώ και συσκευασία του ενός γραμμ. κάνναβης έναντι του ποσού των 5 ευρώ, ενώ η εγκληματική τους δράση υπολογίζεται τουλάχιστον από το μήνα Ιούλιο του 2022.

Το συνολικό όφελος που αποκόμισε η συμμορία από την εγκληματική της δραστηριότητα ανέρχεται, τουλάχιστον, σε 15.000 ευρώ, ενώ εξακριβώθηκαν συνολικά 120 συναλλαγές ναρκωτικών ουσιών.

Έπειτα από έρευνες σε οικίες και στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

25,4 γραμμ. κοκαΐνης

112,9 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης σε -98- αυτοσχέδιες συσκευασίες

3.849 ευρώ και 39.000 λεκ Αλβανίας

ζυγαριά ακριβείας

αεροβόλο πιστόλι

4 αναδιπλούμενα μαχαίρια

7 κινητά τηλέφωνα

Κατασχέθηκαν, επιπλέον, ένα αυτοκίνητο και δύο μοτοσικλέτες, που χρησιμοποιούσαν για τις μεταφορές των ναρκωτικών, καθώς και ο σκελετός μοτοσικλέτας που εκλάπη προ δύο μηνών από τον Πειραιά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.