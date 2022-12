Κόσμος

Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα η Οδησσός μετά τη ρωσική επίθεση με drones - καμικάζι

«Προς το παρόν η πόλη δεν έχει ηλεκτροδότηση», ανακοίνωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο μέσω του Twitter.

Η πόλη της Οδησσού έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από επίθεση με καμικάζι drones που εξαπέλυσε η Ρωσία την χθεσινή νύκτα , ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

«Προς το παρόν η πόλη δεν έχει ηλεκτροδότηση», ανακοίνωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο μέσω του Twitter, διευκρινίζοντας ότι ορισμένες ζωτικής σημασίας υποδομές, όπως νοσοκομεία και μαιευτήρια, τροφοδοτούνται.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά παραμένει υπό έλεγχο», δήλωσε ο Τιμοσένκο.

Ο τοπικός κυβερνήτης Μαξίμ Μαρσένκο δήλωσε ότι μετά την επίθεση των καμικάζι drones έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό σχεδόν όλες οι συνοικίες και οι κοινότητες της περιοχής μας και πρόσθεσε ότι δύο από τα drones καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

