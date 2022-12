Πολιτική

Εύα Καϊλή: Συνεχίζεται το “θρίλερ” στις Βρυξέλλες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολιτικός "σεισμός" με την έρευνα για χρηματισμό αξιωματούχων. Τα μετρητά σε παλστικές τσάντες και οι συλλήψεις. Οι αντιδράσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Παραμένει υπό κράτηση η Καϊλή.



Πολιτικό "σεισμό" προκαλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η έρευνα της βελγικής εισαγγελίας για χρηματισμό αξιωματούχων από αραβική χώρα, η οποία σύμφωνα με τον Τύπο είναι το Κατάρ.

Στο σκάνδαλο ενέχεται μεταξύ άλλων η ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου Εύα Καϊλή, που την Παρασκευή προσήχθη σε ανακριτή και πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες την Κυριακή αναμένονται οι ανακοινώσεις των δικαστικών Αρχών του Βελγίου για την υπόθεση.

Νωρίτερα, διαπιστευμένος συνεργάτης της Εύας Καϊλή στις Βρυξέλλες, τόνισε στο ΑΠΕ πως κανένας από τους πέντε διαπιστευμένους συνεργάτες της στη βελγική πρωτεύουσα δεν έχει κληθεί για κατάθεση ή ανάκριση από τις Αρχές.

Εν τω μεταξύ, σε δυο σπίτια στις Βρυξέλλες βρέθηκαν 600.000 ευρώ μέσα σε πλαστικές τσάντες. Το ένα σπίτι είναι ιδιοκτησίας του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι. Στο άλλο σπίτι διέμενε η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή με τον σύντροφό της Φραντσέσκο Τζόρτζι, συνεργάτη του Ιταλού πολιτικού.



Η βελγική εισαγγελία μετά από έρευνα 4 μηνών προχώρησε από το πρωί της Παρασκευής σε δύο συλλήψεις, τρεις προσαγωγές και 16 εφόδους. Η Εύα Καϊλή πέρασε τη νύχτα σε κρατητήριο, καθώς φέρεται να ενέχεται στο σκάνδαλο χρηματισμού, δωροδοκίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.





Σύμφωνα με την εφημερίδα L' echo, οι αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα της Εύας Καϊλή την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει με 600.000 ευρώ σε πλαστικές τσάντες, ενημερωμένος, κατά την εφημερίδα, από άλλα μέλη του κυκλώματος. Μεταξύ των συλληφθέντων ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων, Λούκα Βισεντίνι και ο Niccolo Figa-Talamanca, επικεφαλής μη κυβερνητικής οργάνωσης για τα εργασιακά δικαιώματα. Η Εύα Καϊλή φέρεται ως μέλος της ΜΚΟ αυτής, με την προσαγωγή της να γίνεται πρώτη ειδηση.



Οι επιθεωρητές της Βελγικής Επιθεώρησης διαπίστωναν υπό άκρα μυστικότητα, ότι το κύκλωμα αξιωματούχων και πολιτικών χρηματιζόταν αδρά ή καθάριζε μαύρο χρήμα, προκειμένου η αραβική χώρα, κατά τον βελγικό Τύπο κύρους, το Κατάρ, να τυγχάνει ευνοϊκής μεταχείρισης όσον αφορά ενδεχόμενα καταδικαστικά ψηφίσματα για τους χιλιάδες, κατά αξιόπιστες έρευνες, θανάτους Ασιατών μεταναστών εργατών στα εργοτάξια της Ντόχας για το Μουντιάλ. Ένα δεύτερο αίτημα φαίνεται ότι ήταν να προωθηθεί στην Ευρώπη η άρση της βίζας για τους πολίτες του Κατάρ στα ταξίδια τους εντός της ζώνης Σένγκεν. Η Αντιπρόεδρος Εύα Καϊλή, μάλιστα, είχε αναλάβει ex officio, τις σχέσεις του Ευρωκοινοβουλίου με τις χώρες του Αραβικού Κόσμου.



Η Εύα Καϊλή απολαμβάνει της ασυλίας του ευρωβουλευτή. Και για να αρθεί αυτή η ασυλία θα πρέπει ο ύποπτος να συλληφθεί την ώρα που διαπράττει ο βουλευτής το αδίκημα ή το έγκλημα. Δεν έχει γίνει σαφές αν την συνέλαβαν με χρήματα στα χέρια.



"Θα κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε την απονομή δικαιοσύνης" έγραψε στο twitter η πρόεδρος Ρομπέρτα Μετσόλα.

Our @Europarl_EN stands firmly against corruption.



At this stage, we cannot comment on any ongoing investigations except to confirm that we have & will cooperate fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.



We'll do all we can to assist the course of justice. — Roberta Metsola (@EP_President) December 10, 2022





Οι ευρωσοσιαλιστές ζητούν την καθαίρεση της Καϊλή από τη θέση της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου

Η πρόεδρος των σοσιαλδημοκρατών (S&D), Iratxe Garcia Perez, ζητά την καθαίρεση της Ελληνίδας αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου.

Όπως εξηγεί, οι Σοσιαλδημοκρατές, θα επικαλεστούν στην επόμενη Διάσκεψη των Προέδρων το άρθρο 21 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καθαιρεθεί από την θέση η κ. Καϊλή. Επιπλέον, η κ. Πέρεζ, σημειώνει ότι όσο είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, πρέπει να αντικατασταθεί η Εύα Καϊλή, προκειμένου να προστατευθεί η αξιπιστία του θεσμού και να μη χάσουν την εμπιστοσύνη τους οι πολίτες.

S&Ds will request a new point in the agenda of the next EP conference of presidents, based on art. 21 of the rules of procedure.



Given the investigation, Eva Kaili should be replaced as EP vice-president in order to protect the institution’s respectability & citizens’ trust — Iratxe Garcia Perez /?? (@IratxeGarper) December 10, 2022

Σύμφωνα με τους κανόνες του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, απαιτείται πρώτα απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων με πλειοψηφία 60% και μετά έγκριση από την Ολομέλεια με τα 2/3. Το αίτημα για την καθαίρεση της έχουν ζητήσει επίσης οι Πράσινοι του ευρωκοινοβουλίου.

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ, έχει ζήτησει από την Εύα Καϊλή, μέσω του εκπροσώπου τύπου, να παραδώσει την έδρα της. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθείται ο εθνικός κανονισμός και έτσι την έδρα θα πάρει ο τρίτος υποψήφιος, ο Νίκος Παπανδρέου.

Παπαδημούλης: Έντονη κινητικότητα για την καθαίρεση της Καϊλή

Νωρίτερα σήμερα, ο αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, είχε αναρτήσει ότι παρατηρείται έντονη κινητικότητα προς αυτή την κατεύθυνση.

Έντονη κινητικότητα τώρα για την καθαίρεση της #Καιλη από Αντιπρόεδρος του ?@Europarl_EN?. Σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΚ, απαιτείται πρώτα απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων με πλειοψηφία 60% κ μετά έγκριση από την Ολομέλεια με τα 2/3. Μηδενική ανοχή στην διαφθορά! #Καταρ pic.twitter.com/kB5iGvQw1p

Στην συνέχεια ο κ. Παπαδημούλης έγραψε στο Twitter ότι «η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα με απόφαση της, που μόλις μας κοινοποιήθηκε, αναστέλλει-με άμεση εφαρμογή-όλες τις αρμοδιότητες που είχε αναθέσει στην Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή. Επισπεύδονται οι διαδικασίες για την οριστική καθαίρεση της από το Προεδρείο του ΕΚ».

Η @EP_President Ρομπέρτα Μέτσολα με απόφαση της, που μόλις μας κοινοποιήθηκε, αναστέλλει-με άμεση εφαρμογή-όλες τις αρμοδιότητες που είχε αναθέσει στην Αντιπρόεδρο του @Europarl_EN Εύα #Καιλη. Επισπεύδονται οι διαδικασίες για την οριστική καθαίρεση της από το Προεδρείο του ΕΚ. — Dim. Papadimoulis (@papadimoulis) December 10, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός ” - Μιχαηλίδου: τα περισσότερα παιδιά δεν πήγαιναν στο Λύκειο… για να δουλεύουν

Κόρινθος: Συλλήψεις για τα επεισόδια στην Αθηνών - Πατρών

Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα η Οδησσός μετά τη ρωσική επίθεση με drones - καμικάζι