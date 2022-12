Κοινωνία

ΑΤ Ακροπόλεως: Καταδρομική επίθεση με μολότοφ

Επίθεση με βόμβες μολότοφ έκαναν άγνωστοι στο ΑΤ Ακροπόλεως το βράδυ του Σαββάτου.

(εικόνα αρχείου)

Επίθεση πραγματοποίησαν κουκουλοφόροι λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι στιγμής ομάδα περίπου 15 ατόμων πέταξε βόμβες μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπηρεσιακά οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. έχουν υποστεί υλικές ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια προσαγωγή, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

