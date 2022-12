Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για “GAIA”: επικαιροποίηση για τα καιρικά φαινόμενα

Επικαιροποιήθηκε, σύμφωνα με τα νέα προγνωστικά, το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Φαινομένων, από την ΕΜΥ.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε το Σάββατο (10-12-2022) με α.α.21, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα νεώτερα προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις.

Το σύστημα κακοκαιρίας με την ονομασία "GAIA" από τις απογευματινές ώρες της Κυριακής (11-12-2022) αρχίζει να εξασθενεί.

Τα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται στη δυτική Ελλάδα μέχρι το απόγευμα, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το βράδυ και στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το βράδυ.

Σημειώνεται ότι, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στη δυτική και τη νότια Κρήτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Σάμο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Μήνυμα από το 112 στα Χανιά

Μήνυμα από το 112 έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα πολίτες σε περιοχές των Χανίων για την κακοκαιρία GAIA, που πλήτει από το πρωί και την Κρήτη.

Το προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι από την Πολιτική Προστασία και έκανε λόγο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από το μεσημέρι έως και το βράδυ της Κυριακής. Μέσω του μηνύματος καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις ενώ στο σχετικό σύνδεσμο υπάρχουν οδηγίες αυτοπροστασίας.

??Ενεργοποίηση 1?1?2?



??Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες-θυελλώδεις άνεμοι) από τις μεσημβρινές ώρες έως τις πρώτες βραδινές της 11/12 σε νότια #Κρήτη



!? Περιορίστε μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες & ακολουθείτε οδηγίες Αρχών



?? https://t.co/rhGuJbyuPh — 112 Greece (@112Greece) December 11, 2022

Ανακοίνωση για επιδείνωση του καιρού, εξέδωσε και η Πολιτική Προστασία Χανίων προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα με θυελλώδεις ανέμους και καταιγίδες.

