Κακοκαιρία “GAIA” – Το Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού αναβαθμίστηκε

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της ΕΜΥ.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Παρασκευή (09-12-2022) με α.α. 29 αναβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Πιο αναλυτικά:

Σύστημα κακοκαιρίας με την ονομασία "GAIA" προβλέπεται να επηρεάσει τη χώρα μας από το απόγευμα του Σαββάτου (10-12-2022) και μέχρι τη νύχτα της Κυριακής (11-12-2022) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλα ύψη υετού, θυελλώδεις νότιους ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις νότιους ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

1. Το Σάββατο 10-12-2022

α. Από το απόγευμα στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών - Λευκάδας, την Ήπειρο και βαθμιαία τη δυτική Στερεά, τη δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας

β. Από το βράδυ στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο, την κεντρική Στερεά και τις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου

Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ήπειρο, το Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά και κατά τόπους επικίνδυνα.

2. Την Κυριακή 11-12-2022

α. Στην Ήπειρο, το Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας μέχρι τις πρωινές ώρες

β. Στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο και την κεντρική Στερεά μέχρι το απόγευμα

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις προμεσημβρινές μέχρι και τις βραδινές ώρες

δ. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

