Κακοκαιρία – Ιωάννινα: προβλήματα στους δρόμους

Καταπτώσεις βράχων και φερτά υλικά έχουν προκαλέσει προβλήματα στους δρόμους, λόγω της συνεχόμενης βροχόπτωσης.

Αρκετά είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο Νομό Ιωαννίνων από τη συνεχιζόμενη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών. Τα προβλήματα αφορούν σε καταπτώσεις που εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές όπως στα Τζουμέρκα, την Κόνιτσα και την Λάκκα Σουλίου.

Από τις καταπτώσεις βράχων, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μεγάλες, δημιουργούνται πρόσκαιρα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και η προσοχή των οδηγών θα πρέπει να είναι αυξημένη

Από το πρωί του Σαββάτου η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου παρεμβαίνει με οκτώ μηχανήματα για την αποκατάσταση της βατότητας.

Σε αρκετά σημεία ακόμη και του εθνικού οδικού δικτύου προκύπτουν προβλήματα από φερτά υλικά και πέτρες που καταλήγουν στο οδόστρωμα.

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί, μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση, όπως έχει προειδοποιήσει η ΕΜΥ και η προσοχή όλων θα πρέπει να είναι αυξημένη.

