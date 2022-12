Κόσμος

Ρώμη: Νεκροί από πυροβολισμούς σε μπαρ (εικόνες)

Νεκροί και τραυματίες από περιστατικό πυροβολισμών στην Ιταλία.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους εξαιτίας "αμόκ" άνδρα που μπήκε σε καφέ μπαρ περιφερειακής συνοικίας της Ρώμης και άρχισε να πυροβολεί κατά την διάρκεια συνέλευσης πολυκατοικίας.

#Roma, sparatoria dopo una lite tra condomini nel quartiere Fidene: diversi morti e feriti gravi [DIRETTA] https://t.co/pKmR9QG5Nn — AGTW (@AGTW_it) December 11, 2022

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, τρεις εκ των τεσσάρων νεκρών πιστεύεται ότι είναι γυναίκες. Υπάρχουν και τέσσερις τραυματίες, από τους οποίους τρεις είναι σε σοβαρή κατάσταση. Στο σημείο του τραγικού συμβάντος έχουν σπεύσει οι καραμπινιέροι.

RIUNIONE DI CONDOMINIO

degenera sparatoria a "Fidene" #Roma

Tre donne uccise e feriti.



Mostri umani! pic.twitter.com/NJyao60s00 — Nello?????? (@Antonio13869142) December 11, 2022

Ο δράστης συνελήφθη από τις Αρχές.

