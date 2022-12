Πολιτική

Στο Δήμο Αθηναίων παραδίδεται η Δομή του Ελαιώνα

Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής υπογράφουν την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με το Δήμο Αθηναίων για τη Δομή του Ελαιώνα. Η τελετή παράδοσης παραλαβής θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί.

Η διαδικασία απενεργοποίησης της Δομής του Ελαιώνα από το Εθνικό Σύστημα Υποδοχής τέθηκε σε εφαρμογή από τα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022 και ολοκληρώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής.

Η Δομή του Ελαιώνα που αποτέλεσε την πρώτη επίσημη Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας στην Ελλάδα και η οποία λειτούργησε ως Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας με την υλοποίηση δράσεων ένταξης και ενδυνάμωσης των προσφύγων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και όλες τις πτυχές της ελληνικής κοινωνικής ζωής, παραδίδεται πλέον στο Δήμο Αθηναίων.

Στην τελετή παράδοσης παραλαβής θα παρευρεθεί και θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

