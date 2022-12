Κόσμος

Κόσοβο: Στα οδοφράγματα οι Σέρβοι, απειλή εισβολής καταγγέλλει ο Κούρτι (εικόνες)

Ο Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε τους Σέρβους να απομακρύνουν τα οδοφράγματα και καταδίκασε τις επιθέσεις κατά της EULEX.

Τα οδοφράγματα που έστησαν οι Σέρβοι χθες το απόγευμα, Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, παραμένουν στο Βόρειο Κόσοβο. Σημαντικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν προς τα διοικητικά σύνορα με την Σερβία αλλά και την πρωτεύουσα Πρίστινα είναι αποκλεισμένες. Στα οδοφράγματα παραμένουν εκατοντάδες Σέρβοι που με αυτόν τον τρόπο διαμαρτύρονται για την σύλληψη ενός ομοεθνή τους, πρώην αστυνομικού, ο οποίος κατηγορείται από τις αρχές του Κοσόβου για τρομοκρατική δράση.

Η κατάσταση στα οδοφράγματα των Σέρβων είναι σήμερα ήρεμη ωστόσο κατά την διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί σε κάποια σημεία του Βορείου Κοσόβου σημειώθηκαν επεισόδια. Η αστυνομία του Κοσόβου ανέφερε ότι άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά των αστυνομικών στην βάση των ειδικών δυνάμεων στην λίμνη Γκάζιβοντε ενώ δέχτηκε επίθεση με χειροβομβίδα κρότου και περίπολος της ευρωπαϊκής αστυνομικής δύναμης-EULEX.

Ο ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε τους Σέρβους να απομακρύνουν τα οδοφράγματα και καταδίκασε τις επιθέσεις κατά της EULEX. «Η ΕΕ δεν θα ανεχθεί επιθέσεις κατά της EULEX ή τη χρήση βίαιων, εγκληματικών πράξεων στο βορρά του Κοσόβου. Οι Σέρβοι πρέπει να απομακρύνουν αμέσως τα οδοφράγματα. Η ειρήνη πρέπει να αποκατασταθεί. Η EULEX θα συνεχίσει να συντονίζεται με τις αρχές του Κοσόβου και την KFOR» έγραψε στο twitter ο Μπορέλ.

Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Άλμπιν Κούρτι κατηγόρησε το Βελιγράδι ότι υποκινεί τα επεισόδια στο Κόσοβο ενώ χαρακτήρισε «απειλή εισβολής» το αίτημα της Σερβίας για αστυνομική και στρατιωτική παρουσία στο Κόσοβο. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε, χθες βράδυ, ότι το Βελιγράδι θα καταθέσει επίσημο αίτημα στον διοικητή της KFOR για την επιστροφή στο Κόσοβο 1000 Σέρβων αστυνομικών και στρατιωτών. Ο Βούτσιτς επικαλέστηκε το Ψήφισμα 1244 του Σ.Α. του ΟΗΕ από το 1999 που προβλέπει αυτό το ενδεχόμενο υπό προϋποθέσεις και με την έγκριση της διοίκησης της KFOR.