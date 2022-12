Κοινωνία

Προαστιακός - Τατόι: Aπειλούσε επιβάτες με ψεύτικο όπλο

Συναγερμός στην Αστυνομία. Έσπευσαν και τον ακινητοποίησαν.



Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, όταν έλαβαν ειδοποίηση για έναν ένοπλο άνδρα που κρατούσε ομήρους μέσα σε συρμό τρένου του προαστιακού στο Τατόι. Αποδείχθηκε ωστόσο ότι το όπλο ήταν ψεύτικο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 15.00 το μεσημέρι, με τον φύλακα του σταθμού να ειδοποιεί τους αστυνομικούς.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και άνδρες της ΕΚΑΜ και προχώρησαν σε προσαγωγή του υπόπτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί μέσα σε λίγα λεπτά έπεισαν τον άνδρα να παραδοθεί και εν συνεχεία του πέρασαν χειροπέδες.

