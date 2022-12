Υγεία - Περιβάλλον

Δήμαρχος Παξών: τι πήγε λάθος με τη μεταφορά της γυναίκας με εγκεφαλικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δήμαρχος των Παξών μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το θλιβερό περιστατικό που έγινε εν μέσω της κακοκαιρίας «GAIA» στο νησί.

«Γίναμε μάρτυρες ενός θλιβερού περιστατικού», είπε ο Σπύρος Βλαχόπουλος, δήμαρχος Παξών στον ΑΝΤ1 για το θάνατο γυναίκας με εγκεφαλικό, όταν μεταφέρθηκε με ιδιωτικό σκάφος εν μέσω κακοκαιρίας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», εξήγησε πως σε ανάλογες περιπτώσεις, το Κέντρο Υγείας του νησιού σε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ βρίσκει τρόπο μεταφορά του ασθενούς.

Στην περίπτωση όμως, της 60χρονης γυναίκας με το εγκεφαλικό, «δεν υπήρξε δυνατότητας ούτε από θαλάσσης ούτε από αέρος, έτσι επιχείρησαν ιδιώτες συμπολίτες μας για τη μεταφορά της».

Το σκάφος όμως ήταν μόλις ενός έτους και δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τον καιρό, που ο δήμαρχος σημείωσε πως δεν ήταν τόσο «άγριος».

«Είχε 7-8 μποφόρ», είπε, εξηγώντας πως δεν επρόκειτο για τυφώνα, ενώ απαντώντας σε σχετικό σχόλιο είπε, πως είναι δεκάδες οι άνθρωποι που έχουν μεταφερθεί εν μέσω κακοκαιρίας από το νησί.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είπε, αυτό που πήγε λάθος ήταν οι εκτίμηση του καιρού σε σχέση με τις δυνατότητες του σκάφους, οι οποίες υπερεκτιμήθηκαν.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας



Σημεία για rapid test δωρεάν την Δευτέρα

“QatarGate” - Η οικογένεια της Εύας Καϊλή στον ΑΝΤ1: Περιμένουμε τον πατέρα της στην Ελλάδα