Ρόδος: Έσκισαν τα λάστιχα δεκάδων αυτοκινήτων (εικόνες)

Έκπληκτοι και σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι της Ρόδου βλέποντας τα αυτοκίνητά τους με σκισμένα λάστιχα.

Οργή και αγανάκτηση επικρατεί σε δεκάδες οικογένειες που διαμένουν στην περιοχή των Δασκάλων στην πόλη της Ρόδου, καθώς με το πρώτο φως την Κυριακή το πρωί σηκώθηκαν και είδαν τα οχήματά τους να έχουν σχισμένα και διαλυμένα όλα τους τα λάστιχα.

Για την εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και για τον λόγο αυτό ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου και ο Εισαγγελέας Υπηρεσίας. Οι κάτοικοι είπαν ότι έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στις οδούς Δημ. Αναστασιάδη και Παπαθανάση, που δείχνουν 4 άτομα, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, να κινούνται μέσα στο σκοτάδι και να τρυπούν τα λάστιχα των αυτοκινήτων.

Η πρώτη αποτίμηση, από την εταιρία οδικής βοήθειας, κάνει λόγο για 60 οχήματα που υπέστησαν τις σοβαρές αυτές ζημιές και για τεράστιο κόστος και ταλαιπωρία για τους ιδιοκτήτες.

Εκτιμάται ότι είναι θέμα ωρών να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράστες που κινήθηκαν στις οδούς Αναστασιάδη και Παπαθανάση προκαλώντας τεράστιες φθορές στα οχήματα αυτά. Και για το λόγο αυτό κλήθηκαν από την Ασφάλεια Ρόδου αυτή την ώρα, ιδιοκτήτες σπιτιών κι επιχειρήσεων, να προσκομίσουν πρόσθετο υλικό από κάμερες ασφαλείας που διαθέτουν.

