Βρετανία: νεκρά παιδιά που βούτηξαν σε παγωμένη λίμνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μοιραία ήταν η βουτιά για τα τρία από τα τέσσερα παιδιά που μπήκαν σε παγωμένη λίμνη.

Πέθαναν τα τρία από τα τέσσερα παιδιά που νοσηλεύονταν από χθες, Κυριακή, σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετά την πτώση τους σε παγωμένη λίμνη στην κεντρική Αγγλία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνές της για την πιθανότητα να υπάρχουν κι άλλα θύματα.

"Δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψη" των τριών αγοριών, ηλικίας οκτώ, δέκα και έντεκα ετών, που είχαν υποστεί καρδιακή ανακοπή αφού έπεσαν στα παγωμένα νερά λίμνης στο Σόλιχαλ, διευκρίνισε η αστυνομία των Γουέστ Μίντλαντς.

"Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να ανανήψουν και οι σκέψεις μας πηγαίνουν στην οικογένειά τους και τους φίλους τους αυτή την ζοφερή στιγμή", σημειώνει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία των Γουέστ Μίντλαντς.

Το τέταρτο αγόρι, ηλικίας 6 ετών, που είχε ανασυρθεί από τους διασώστες μαζί με τα άλλα τρία από τα παγωμένα νερά της λίμνης, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε "κρίσιμη κατάσταση", πρόσθεσε η αστυνομία.

"Οι έρευνες στην λίμνη συνεχίζονται καθώς προσπαθούμε να εξακριβώσουμε τι συνέβη και αν έπεσε και κάποιος άλλος στα νερά", καταλήγει στην ανακοίνωσή της.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονταν τα τέσσερα παιδιά που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή αφού έπεσαν, χθες, Κυριακή, μέσα σε παγωμένη λίμνη στη δυτική Αγγλία, ανακοίνωσαν νωρίτερα οι βρετανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα παιδιά έπαιζαν πάνω στον πάγο παγωμένης λίμνης και έπεσαν μέσα στο νερό.

"Τα παιδιά ανασύρθηκαν από το νερό και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες ανάνηψης από τους πυροσβέστες και τους διασώστες των ασθενοφόρων", σημείωσε ο επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρίτσαρντ Στάντον σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες το βράδυ.

"Δυστυχώς τα παιδιά είχαν υποστεί μέσα στο νερό καρδιακή ανακοπή και συνδέθηκαν με προηγμένα συστήματα διατήρησης στη ζωή κατά την διακομιδή τους στο νοσοκομείο", σημείωσε ο Κάμερον Μακβίτι της τοπικής υπηρεσίας ασθενοφόρων.

"Ως εκ τούτου αφού διασώσαμε τα τέσσερα παιδιά συνεχίσαμε τις έρευνες για να επαληθεύσουμε αν ήταν κι άλλοι άνθρωποι μέσα στο νερό", διευκρίνισε ο Στάντον. Ομάδα διασωστών θα συνέχιζε τις έρευνες στη διάρκεια της νύχτας.

More police arrive at Babbs Mill Park in Solihull this morning as four children remain in critical condition after falling through the ice on the lake here @gmb pic.twitter.com/NdWP5exHBw