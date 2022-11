Παράξενα

Μεγάλη Βρετανία: Πέθαναν οι γαλοπούλες των Χριστουγέννων

Οι μισές από τις γαλοπούλες που εκτρέφονταν για τα Χριστούγεννα πέθαναν ή σφαγιάστηκαν, στη Μεγάλη Βρετανία.

Περίπου οι μισές γαλοπούλες και χήνες ελευθέρας βοσκής, που εκτρέφονταν στη Βρετανία για τις γιορτές των Χριστουγέννων, πέθαναν ή σφαγιάστηκαν λόγω της έξαρσης της γρίπης των πτηνών στη χώρα, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της βιομηχανίας σήμερα.

Ο Ρίτσαρντ Γκρίφιθς, ο επικεφαλής του Βρετανικού Συμβουλίου Πτηνοτροφίας, είπε σε βουλευτές ότι οι Βρετανοί πτηνοτρόφοι συνήθως παράγουν 1,2-1,3 εκατομμύρια πουλερικά ελευθέρας βοσκής για την περίοδο των εορτών.

Περίπου 600.000 από αυτές τις γαλοπούλες και τις χήνες προσβλήθηκαν από τη γρίπη των πτηνών.

Μιλώντας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων, ο Γκρίφιθς είπε ότι η συνολική παραγωγή για την περίοδο των Χριστουγέννων συνήθως φτάνει τα 8,5-9 εκατομμύρια πουλιά. Από αυτά, περίπου ένα εκατομμύριο πέθαναν ή σφαγιάστηκαν.

Ο Γκρίφιθς σημείωσε ότι δεν γνωρίζει τι επίπτωση θα έχει αυτό στις τιμές.

Σήμερα, γίνονται έλεγχοι για τη γρίπη των πτηνών στο 36% των πτηνοτροφείων του Ηνωμένου Βασιλείου.

