Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Ποσειδώνας, οι εξαπατήσεις και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

Ξεκινά "μία ωραία περίοδος πριν τα Χριστούγεννα, όμως με τον Ποσειδώνα να ενισχύει τις εξαπατήσεις σε όλα τα επίπεδα" είπε η Λίτσα Πατέρα στον πρόλογο της, πριν τις προβλέψεις για τα ζώδια, στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Ανέφερε, μάλιστα, πως "στις 24 Μαρτίου ο Άρης θα αγγίξει πάλι τον Ποσειδώνα και θα επανέλθουν οι εξαπατήσεις"

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή "Το Πρωινό":

