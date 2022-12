Πολιτισμός

Πέθανε ο Ιωάννης Βιτάλης

Θλίψη προκάλεσε το άγγελμα του θανάτου του Ιωάννη Βιτάλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε την απώλεια του δημοσιογράφου Ιωάννη Βιτάλη-Βιντάλ.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ



Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει την απώλεια του δημοσιογράφου Ιωάννη Βιτάλη-Βιντάλ.

Ο συνάδελφος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1944. Ήταν τελειόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πολύγλωσσος, καθώς μιλούσε Αγγλικά, Γαλλικά και Αραβικά, όμως, πολύ νωρίς τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Η σταδιοδρομία του ξεκίνησε το 1966 στην εφημερίδα «Νίκη», ως εσωτερικός συντάκτης. Εργάστηκε επίσης στις εφημερίδες «Ημέρα», «Ναυτεμπορική», «Βραδυνή», «Έθνος της Κυριακής», «Ελεύθερη Ώρα», «Ελεύθερος Τύπος», «24 Ώρες», στα περιοδικά «Μανίνα», «Τηλεθεατής», «Ραδιοτηλεόραση», «Τυπάκι», «Θεαθήναι», «Dolce Vita», καθώς και ως αρχισυντάκτης στην ΕΡΑ2.

Ο Ιωάννης Βιντάλ υπήρξε ένας καταρτισμένος δημοσιογράφος, ο οποίος εργάστηκε με αφοσίωση και ταπεινότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον καλό συνάδελφο και συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαίτερα την αγαπημένη του κόρη Μαρία-Φραγκίσκη.

Η κηδεία του Ιωάννη Βιντάλ θα γίνει σήμερα στις 13:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να διατεθούν τα χρήματα στην ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.

