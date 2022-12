Πολιτισμός

Ο ΕΕΣ γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιόρτασε την «Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού» με μεγάλη δράση για τα παιδιά, στην Πλατεία Συντάγματος.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού», σκόρπισε χαμόγελα, χαρά και αισιοδοξία σε μικρούς και μεγάλους, πραγματοποιώντας εορταστική εκδήλωση στην Πλατεία Συντάγματος (11/12), παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου Αυγερινού.

Η μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. είχε στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού και τις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων για μια υποστηρικτική για το παιδί κοινωνία και περιελάβανε Εκθεσιακό Περίπτερο και δράσεις εμψύχωσης παιδιών για δημιουργική έκφραση και παιχνίδι.

Ειδικότερα, τα παιδιά απασχολήθηκαν δημιουργικά με χειροποίητες κατασκευές και διαδραστικά παιχνίδια με την υποστήριξη της ομάδας των Εμψυχωτών των εθελοντών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και στόλισαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο με ευχετήριες κάρτες που δημιούργησαν.

Παράλληλα, οι εθελοντές μοίρασαν χριστουγεννιάτικες κατασκευές και δώρα στα παιδιά. Η δράση του Ε.Ε.Σ. πλαισιώθηκε από Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενώ οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. προσέφεραν αναψυκτικά και εδέσματα στο κόσμο.

Ταυτόχρονα, έγινε ενημέρωση για το έργο και τις δράσεις κοινωνικής παρέμβασης του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την παιδική προστασία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Η μεγάλη δράση του Ε.Ε.Σ. συντονίστηκε από κοινωνικούς λειτουργούς του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και Εθελοντές Ειδικότητας Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ειδήσεις σήμερα:

Δήμαρχος Παξών: τι πήγε λάθος με τη μεταφορά της γυναίκας με εγκεφαλικό

Ρόδος: άστεγος έμενε σε παρατηρητήριο ναυαγοσώστη (εικόνες)



“Qatar Gate” - Η οικογένεια της Εύας Καϊλή στον ΑΝΤ1: Περιμένουμε τον πατέρα της στην Ελλάδα