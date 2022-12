Κόσμος

“Qatar Gate” - Politico: ο Σχοινάς ελέγχεται για εμπλοκή στο σκάνδαλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει δημοσίευμα του περιοδικού για την επέκταση των ερευνών και στον Έλληνα Επίτροπο και Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, καθώς είχε παραστεί στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, στο Κατάρ.

Πολιτικός «σεισμός» επικρατεί παγκοσμίως για το σκάνδαλο του χρηματισμού Ευρωπαίων αξιωματούχων από το Κατάρ. Μετά από την σύλληψη της Εύας Καϊλή που παραμένει στις βελγικές φυλακές και αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή, το Politico με δημοσίευμά του υποστηρίζει ότι ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ελέγχεται από τους αρμοδίους.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, είχε παραστεί στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο Κατάρ και είχε επικριθεί από τους ευρωβουλευτές για τα tweet που είχε κάνει σχετικά με το Κατάρ. Μάλιστα, είχε γράψει σε ένα από τα tweets του ότι το Κατάρ είχε κάνει «σημαντική και απτή πρόοδο στις εργασιακές μεταρρυθμίσεις».

Σύμφωνα πάντα με το Politico, ο Μαργαρίτης Σχοινάς φέρεται να είχε εισηγηθεί να αρθούν οι απαιτήσεις για να εκδοθεί βίζα για το Κατάρ και το Κουβέιτ τον Απρίλιο. Η ψηφοφορία επρόκειτο να γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εβδομάδα που διανύουμε, όμως - όπως όλα δείχνουν - δεν θα διεξαχθεί.

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέρεται να υπερασπίστηκε την παρουσία του Μαργαρίτη Σχοινά στην εκδήλωση.

«Ως αντιπρόεδρος αρμόδιος για τον αθλητισμό, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς προσκλήθηκε στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, οι οποίοι ήταν επίσης παρόντες», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε δήλωσή του.

Μέχρι τώρα πάντως ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, δεν έχει πάρει καμία θέση για το δημοσίευμα του Politico.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Ποσειδώνας, οι εξαπατήσεις και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Ρόδος: άστεγος έμενε σε παρατηρητήριο ναυαγοσώστη (εικόνες)

“QatarGate” - Η οικογένεια της Εύας Καϊλή στον ΑΝΤ1: Περιμένουμε τον πατέρα της στην Ελλάδα