Τσαβούσογλου: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο θα είναι “ρυθμιστής” για πολλές γενιές

Τι είπε για τις ισορροπίες στην ανατολική Μεσόγειο, τις αντιδράσεις της Ελλάδας και τον ΟΗΕ. Γατί επιτέθηκε εκ νέου στην ΕΕ για την στάση της έναντι της Άγκυρας.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο θα καθορίσει τις ισορροπίες στην ανατολική Μεσόγειο για γενιές, υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου λέγοντας χαρακτηριστικά, «είδατε σε ποια κατάσταση έφερε την Ελλάδα».

Ο κ. Τσαβούσογλου ισχυρίστηκε ότι αν η ΕΕ θέλει να γίνει στρατηγικός παράγοντας, θα πρέπει «να πάψει να είναι το παιχνίδι του διδύμου Ελληνοκυπρίων - Ελλάδας και να κάνει τα απαραίτητα βήματα στις σχέσεις της με την Τουρκία».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, μιλώντας στην τουρκική εθνοσυνέλευση, κατά την συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ είναι πολιτικές και πως όταν αφορούν την Τουρκία υπάρχει πίεση.

«Μιλάμε για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί δεν γίνεται το ίδιο και με την Ελλάδα; Στις συναντήσεις πίσω από τις κλειστές πόρτες λέμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι διπρόσωπο και ότι οι αποφάσεις του είναι πολιτικές», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε: «Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε τα αποτελέσματα της ενεργούς πολιτικής που ξεκινήσαμε να ακολουθούμε το 2019 στη Λιβύη. Μπορείτε να δείτε όλοι σε τι κατάσταση έχει φέρει την Ελλάδα το Μνημόνιο Συνεργασίας για τους Υδρογονάνθρακες, το οποίο υπογράψαμε στην Τρίπολη τον Οκτώβριο. Μπροστά στην απόφαση της Ελλάδας να πραγματοποιήσει ερευνητικές δραστηριότητες για υδρογονάνθρακες στη νότια Κρήτη την περασμένη εβδομάδα, η Λιβύη έλαβε μέτρα για να προστατεύσει τη Συμφωνία Ναυτιλιακής Δικαιοδοσίας που υπέγραψε μαζί μας. Επίσης την περασμένη εβδομάδα, η Ελλάδα παραπονέθηκε στον ΟΗΕ για τη Συμφωνία Υδρογονανθράκων που υπογράψαμε με τη Λιβύη τον Οκτώβριο. Εμείς, μαζί με τη Λιβύη, μεταφέραμε την κοινή μας απάντηση σε αυτήν την επιστολή στον ΟΗΕ αμέσως μετά. Αυτό το επίτευγμα θα καθορίσει τις ισορροπίες στην ανατολική Μεσόγειο για γενιές».

Για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι «Ως ευρωπαϊκή δύναμη, προωθούμε τις σχέσεις μας με την ΕΕ με στρατηγική προσέγγιση. Φέτος, συνεχίζουμε να συνεισφέρουμε την απαραίτητη συμβολή στην υπέρβαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ήπειρός μας και η ΕΕ, με το σύνθημα “Η Τουρκία είναι Ευρώπη”. Αν η ΕΕ είναι να γίνει στρατηγικός παράγοντας, θα πάψει να είναι το παιχνίδι του διδύμου Ελληνοκυπρίων-Ελλάδας και θα κάνει τα απαραίτητα βήματα στις σχέσεις της με την Τουρκία».

