Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Οι κορυφαίοι της σεζόν 2021- 2022

Ο ΠΣΑΠΠ βράβευσε τους κορυφαίους και τις κορυφαίες για την αγωνιστική περίοδο 2021/22, αλλά και εκείνους που ξεχώρισαν για την προσφορά και το ήθος τους.



Σε μία ολόλαμπρη τελετή ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) βράβευσε τους κορυφαίους και τις κορυφαίες για την αγωνιστική περίοδο 2021/22, αλλά και εκείνους που ξεχώρισαν για την προσφορά και το ήθος τους, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Μία πολύ ξεχωριστή βραδιά που τίμησαν και τιμήθηκαν οι καλύτεροι και οι καλύτερες της περσινής αγωνιστικής περιόδου και συγκίνησε τους πάντες με την υπέροχη κίνηση του επιθετικού της ΑΕΚ, Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος παρέδωσε το βραβείο του Fair Play για τον πανηγυρισμό του μετά το γκολ επί του Άρη, στους γονείς του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού.

Κορυφαίος προπονητής της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, αναδείχθηκε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής ο Γιώργος Μασούρας του Ολυμπιακού, καλύτερος ξένος ο Σεμπαστιάν Παλάσιος του Παναθηναϊκού, καλύτερος γκολκίπερ, ο Γιούρι Λοντίγκιν για τις επιδόσεις του με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα, προτού πάρει μεταγραφή στους «πράσινους», καλύτερος Έλληνας του εξωτερικού ο Τάσος Μπακασέτας και κορυφαίος διαιτητής ο Τάσος Σιδηρόπουλος.

Το λόγο πήρε στην αρχή ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, ο οποίος τόνισε πως: «Το ποδόσφαιρο είναι ένα, δεν έχει φύλο και παίζεται από ανθρώπους. Δεν υπάρχει γυναικείο και αντρικό ποδόσφαιρο»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΣΑΠΠ

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ SUPER LEAGUE: ΤΟΜ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ (ΒΟΛΟΣ)

«Ευχαριστώ για το βραβείο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βόλο που με έφερε στην Ελλάδα για να μπορέσω να αναπτυχθώ όσο το περισσότερο γίνεται. Όπως βλέπω ο Βόλος τα πηγαίνει καλά και χωρίς εμένα και δίνω συγχαρητήρια. Θέλω να αφιερώσω το βραβείο στη γυναίκα μου και στην οικογένειά του. Θέλω να ευχαριστήσω την ΑΕΚ. Θέλω να βοηθήσω. Όσον αφορά τον Πάολο Φερνάντες, ανυπομονώ να συνεργαστούμε ξανά στο υπόλοιπο της σεζόν.»

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

«Nα ευχαριστήσω τον ΠΣΑΠΠ. Δεν τίμησαν μόνο εμένα αλλά και τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μου, τους συνεργάτες μου, επιτελούν ένα πολύ μεγάλο έργο στον Παναθηναϊκό, ώστε οι παίκτες να έχουν τα πάντα για να ανταποκρίνονται όπως πρέπει. Ευχαριστώ και τους παίκτες μου, κάποιοι είναι και εδώ και χαίρομαι για αυτό. Το αξίζουν. Όλοι οι παίκτες μας είναι εκφραστές μια ιδέας και τους ευχαριστώ για αυτό που παρουσιάζουν. Η αλήθεια είναι, ξέρετε πως είμαι απόφοιτος της ΕΠΟ. Κάποια στιγμή το 2002 είχαμε ένα μάθημα ψυχολογίας. Σε αυτό το μάθημα μας είχαν πει ένα πράγμα που μου έμεινε, επειδή ήμουν ποδοσφαιριστής. Ο προπονητής είναι πάντα ένα σημείο που συνδέει τον παίκτη με τον στόχο. Αν δεν είχα παίκτες με διάθεση να εκπληρώσουν τους στόχους, δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Θέλουμε παίκτες με στόχο, να θέλουν να αφήσουν στίγμα και έτσι γίνονται τα πράγματα καλύτερα για εμάς».

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΈΛΛΗΝΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ (ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

«Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που με ψήφισαν. Θα ήθελα να είμαι εκεί αλλά δεν μπορώ. Ευχαριστώ τον Παναθηναϊκό και τους συμπαίκτες μου που με βοήθησαν αλλά και την οικογένειά μου που με στηρίζει σε κάθε μου βήμα»

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΡΙΣΤΗΣ: ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΠΑΛΑΣΙΟΣ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι η πρώτη μου χρονιά στο εξωτερικό. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου και την οικογένειά μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Στον Παναθηναϊκό είμαστε όλοι ενωμένοι, μια οικογένεια. Ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε πολύ, καλά. Είμαι αισιόδοξος και ελπίζω να συνεχίσουμε ακόμη καλύτερα. Είμαι χαρούμενος όταν κερδίζουμε γιατί τα δίνουμε όλα και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι». Οσο για το Μουντιάλ; «Βλέπω την Αργεντινή πολύ καλά. Πιστεύω θα τα καταφέρει, το αξίζει η ομάδα, το αξίζει ο Μέσι»

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΈΛΛΗΝΑΣ ΠΑΙΚΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

«Είμαι πολύ περήφανος που παίρνω αυτό το βραβείο. Είναι ύψιστη τιμή γιατί έρχεται από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές γιατί μπορούν να αναγνωρίσουν τις δυσκολίες. Περηφάνια που εκπροσωπώ το ελληνικό στοιχείο του πρωταθλήματος. Είχα την τιμή να το πάρω για 2η σερί χρονιά. Όταν παίρνεις ένα τέτοιο βραβείο πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις και να τιμάς αυτούς που σε ψήφισαν.»

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΓΙΟΥΡΙ ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ)

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου που με βοήθησαν να πάρω το βραβείο. Ευχαριστώ τον Γιάννη Κάργα. Δύσκολη σεζόν. Ευχαριστώ τον κύριο Μεταξά και τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ήταν μία δυνατή και δύσκολη σεζόν. Αξίζουν συγχαρητήρια όσοι πήραν βραβείο και θα πάρουν. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι δύσκολα, είναι μία νέα πρόκληση στον Παναθηναϊκό. Εύχομαι ο Παναθηναϊκός να πετύχει τους στόχους του. Πρέπει να μην σκεφτόμαστε εγωιστικά. Θέλω να πω σε κάποιους ποδοσφαιριστές που νομίζουν πως η γη φευγει κάτω από τα πόδια τους να συνεχίσουν να δουλεύουν και στο τέλος θα πετύχουν.»

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΤΑΣΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Η επαφή που είχα μικρός με το ποδόσφαιρο ήταν στις αλάνες. Με πέτρες και μπουφάν για τέρματα. Ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής. Δεν τα κατάφερα αλλά έγινα διαιτητής. Αποτελείτε και εσείς οι παίκτες ένα κομμάτι της πορείας μου. Υπήρξε ένας άνθρωπος που με πίστεψε απ' όταν ήμουν μικρός, τον κ. Βασσάρα. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, κ. Κωσταρά και Δημητριάδη με τους οποίους συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και τέλος την οικογένειά μου»

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ ΤΗΣ SUPER LEAGUE (ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ 4-4-2)

Τερματοφύλακας: Λοντίγκιν

Δεξιός μπακ: Σάλιακας

Στόπερ: Παπέ Σισέ

Στόπερ: Γιάννης Κάργας

Αριστερό μπακ: Χουάνκαρ

Κεντρικός χαφ: Γιαν Εμβιλά

Κεντρικός χαφ: Γιάσμιν Κούρτιτς

Δεξιός ακραίος επιθετικός: Σεμπαστιάν Παλάσιος

Αριστερός ακραίος επιθετικός: Γιώργος Μασούρας

Επιθετικός: Τομ Φαν Βέερτ

Επιθετικός: Σέρχιο Αραούχο

SUPER LEAGUE 2, Α’ Όμιλος

Πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, Γιάννης Πασσάς (Ν.Π.Σ. Βέροια):

Καλύτερος Τερματοφύλακας: Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος (Α.Ε.Λ.)

Καλύτερος Έλληνας: Γιάννης Πασάς (Ν.Π.Σ. Βέροια)

Καλύτερος Ξένος: Χιτσάμ Κανίς (Πανσερραϊκός)

Καλύτερος Νέος: Γιώργος Κούτσιας (ΠΑΟΚ Β’)

Καλύτερος Προπονητής: Παύλος Δερμιτζάκης (Ν.Π.Σ. Βέροια)

SUPER LEAGUE 2, Β’ Όμιλος

Πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, Γιάννης Λουκίνας (Καλαμάτα)

Καλύτερος Τερματοφύλακας: Γιώργος Στρέζος (Καλλιθέα)

Καλύτερος Έλληνας: Γιάννης Λουκίνας (Καλαμάτα)

Καλύτερος Ξένος: Νίλι (Λεβαδειακός)

Καλύτερος Νέος: Άντριους Τετέι (Κηφισιά Α.Ε.)

Καλύτερος προπονητής: Γιάννης Ταουσιάνης (Λεβαδειακός)

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1η σκόρερ στο ποδόσφαιρο γυναικών η Έζε Ακίντα

Καλύτερη τερματοφύλακας

Δήμητρα Γιαννακούλη (Αβαντίδες Χαλκίδας)

Καλύτερη Ελληνίδα του εξωτερικού

Βεατρίκη Σαρρή (Birmingham City)

Ελένη Μάρκου (FC Basel 1893)

M.V.P.

Άκσα Μαστάκ (Αβαντίδες Χαλκίδας)

Ο ΠΣΑΠΠ τίμησε επισης τους Ορέστη Καρνέζη και Αβραάμ Παπαδόπουλο, οι οποίοι αποχώρησαν από την ενεργό δράση, για την προσφορά τους στο ποδοσφαιρο.

ΚΑΡΝΕΖΗΣ: «Ευχαριστώ για το βραβείο. Αποφάσισα να σταματήσω διότι ένιωσα πλήρης. Κατάφερα περισσότερα από όσα είχα ονειρευτεί. Να παίξω στον Παναθηναϊκό, στην Εθνική, στα μεγάλα πρωταθλήματα. Θεωρώ πως το μεγαλύτερο μετάλλιο είναι πως μετά από κάθε αποτυχία, όταν έβλεπα πως όλα σταματούσαν εγώ σηκωνόμουν ξανά. Αυτό θα με συνοδεύει στο υπόλοιπο της ζωής μου. Αφιερώνω το βραβείο στους γονείς μου, στη γυναίκα μου, τον ατζέντη μου και τέλος στον κύριο Γιάννη Πετράκη. Ευχαριστώ για όλα»

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: «Ευχαριστώ στον ΠΣΑΠΠ για την μεγάλη τιμή. Να πω συγχαρητήριά στον Σέρχιο. Το ποδόσφαιρο ενώνει δεν διχάζει. Αυτό που κρατάω εγω είναι ο σεβασμός που είχα από όλα τα παιδιά. Είμαι πολύ συγκινημένος και θέλω να ευχαριστήσω αντιπάλους και συμπαίκτες που είχα. Να ευχαριστήσω επίσης τη σύζυγό μου, που ήταν βράχος δίπλα μου και την οικογένειά μου. Επίσης ένα πλάσμα που με κάνει να ξεχνάω τη στεναχώρια, τη Ρενέ. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους».

