Κοινωνία

Φυλή: Φωτιά κατέστρεψε μονοκατοικία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπίτι στη Φυλή Αττικής παραδόθηκε στις φλόγες. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο οι ζημιές που προκάλεσε είναι μεγάλες.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε οικία στη Φυλή Αττικής, επί της οδού Εγνατίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία και δεν υπήρξαν εγκλωβισμένα άτομα εντός αυτής, ενώ ισόγειο και πρώτος όροφος, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Υπό έλεγχο η #πυρκαγιά σε οικία στη Φυλή Αττικής.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 12, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία, αισθητός και στην Ελλάδα

Βουλή – Προϋπολογισμός 2023: Ξεκινάει η συζήτηση στην ολομέλεια

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη