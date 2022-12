Πολιτική

“Qatar Gate” – Δημητρακόπουλος: Η Καϊλή αρνείται πλήρως τις κατηγορίες

Αύριο η απολογία της και η απόφαση για την προφυλάκιση. Τι είπε στην επικοινωνία της με την αδερφή της Μανταλένα το βράδυ της Δευτέρας.

Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ανέφερε πως είναι δικηγόρος τόσο της Εύας Καϊλή, όσο και της αδερφής της Μανταλένας και του πατέρα τους και χθες είχε επικοινωνία με τους δυο συναδέλφους του που χειρίζονται την υπόθεση στο Βέλγιο, εκ των οποίων ο ένας έχει ελληνική καταγωγή.

Υπογράμμισε ότι η προδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και στο Βέλγιο το απόρρητο της διαδικασίας τηρείται αυστηρά σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες, από αυτές των βελγικών Αρχών.

Ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε πως παρά τα όσα έχουν γραφεί, η κυρία Καϊλή παραμένει υπό κράτηση στις ίδιες φυλακές που μεταφέρθηκε αρχικά και αύριο θα απολογηθεί στην ανακρίτρια η οποία και θα λάβει την απόφαση για την προφυλάκιση της ή μη.

Στη συνέχεια, ο κ. Δημητρακόπουλος είπε ότι η κυρία Καϊλή επικοινώνησε χθες με την αδερφή της για 2 λεπτά περίπου που είναι το επιτρεπόμενο και μίλησε και με τον ίδιο αφού η αδερφή της Μανταλένα ήταν στο γραφείο της.

Όπως είπε, «η κυρία Καϊλή αντί να παίρνει κουράγιο από την αδερφή της, την εμψύχωνε» και τόνισε πως αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που τις αποδίδονται.





