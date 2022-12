Life

Χριστούγεννα στην Αθήνα με 21 live εκδηλώσεις - Το πρόγραμμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια απέραντη γιορτινή σκηνή! Όλες οι εκδηλώσεις από τον Δήμο Αθηναίων.

Αυτά τα Χριστούγεννα, ο Δήμος Αθηναίων μας καλεί να γιορτάσουμε την πιο λαμπερή εποχή του χρόνου με ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών εκδηλώσεων που υπογράφουν η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και το This is Athens.

Από τις 20 έως τις 28 Δεκεμβρίου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια απέραντη γιορτινή σκηνή! Επίκεντρο των μουσικών εκδηλώσεων θα είναι, και φέτος, η καρδιά της πόλης, το Σύνταγμα, όπου θα λάβουν χώρα 21 live εκδηλώσεις, κάτω από το εντυπωσιακό δέντρο 21 μέτρων που δεσπόζει στο κέντρο της πλατείας.

Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ζώνες κι έτσι κάθε μέρα θα ξεκινά στις 11.00 το πρωί με ορχηστρικά σύνολα, θα ακολουθούν, στις 14.00, φρέσκιες μουσικές προτάσεις από ανερχόμενα σχήματα, ενώ στις 18.00 πάνω στη σκηνή του Συντάγματος θα ανεβαίνουν μερικοί από τους δημοφιλέστερους Έλληνες καλλιτέχνες. Το πλούσιο συναυλιακό πρόγραμμα του Συντάγματος θα πλαισιώσουν μια σειρά από ξεχωριστά μουσικά events και parties στα πιο απροσδόκητα σημεία της πόλης, με αποκορύφωμα το New Year's Eve party στη Βαρβάκειο Αγορά τις πρώτες ώρες του 2023.

Το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων, που σχεδιάστηκε για μικρούς και μεγάλους, έχουν επιμεληθεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Athens Culture Net, το This is Athens, και ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης Αθήνα 9,84.

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα βρείτε εδώ:

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέθυμνο: γυναίκα πέθανε την ώρα που έτρωγε

Σταϊκούρας: Θα υπάρξουν και νέα μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών

Άρτα: Αγνοούμενος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι