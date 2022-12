Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Σπύρος: Γνωρίζω το 19χρονο που έκανε την καταγγελία (βίντεο)

Τι αποκάλυψε για περιστατικό με ναρκωτικά στη δομή και την αντίδραση του πατρός Αντωνίου. Τι αναφέρει για το 19χρονο που προχώρησε σε καταγγελία για υψηλόβαθμο στέλεχος της "Κιβωτού"

Νέα στοιχεία στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου βλέπουν το φως της δημοσιότητας.



Συμπληρωματική κατάθεση στην εισαγγελία ανηλίκων έδωσε τη Δευτέρα (12/12) ο 15χρονος φιλοξενούμενος της δομής της Κιβωτού του Κόσμου στο Βόλο, ο οποίος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ασέλγειας από τον πατέρα Αντώνιο.

Το παιδί κατά πληροφορίες, προχώρησε σε κατάθεση το περιεχόμενο της οποίας αναμένεται να αξιολογηθεί από τους εισαγγελείς ανηλίκων που χειρίζονται την υπόθεση κακοποιητικών συμπεριφορών.

Ο Σπύρος, πρώην φιλοξενούμενος της δομής μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό' και κατέθεσε τη δική του εμπειρία.

"Με πήγε η μητέρα μου στη δομή γιατί δεν μπορούσε να με μεγαλώσει λόω οικονομικών προβλημάτων" είπε ο Σπύρος και συνέχισε αναφέροντας πως "κάθε πρωί ξυπνάω και ελπίζω να τελειώσει όλο αυτό, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βγαίνουν και λένε όλα αυτά για τον πατέρα Αντώνιο, τον πατέρα που μας μεγάλωσε". Όπως είπε "ίσως λόγω της υπόθεσης του Μίχου ήθελαν να βγάλουν και άλλα θέματα"

Σχετικά με τη συμπεριφορά του πατρός Αντωνίου απέναντι στα παιδιά είπε πως "όλοι ήμασταν κοντά του" και αποκάλυψε πως "γνωρίζω τον 19χρονο που έκανε την καταγγελία, μαζί ήμασταν στις κατασκηνώσεις και σε όλα, ήταν και εκείνος κοντά στον πατέρα Αντώνιο, πιστεύω όμως ΄ότι πίσω από την κατάθεσή του κρύβεται κάτι άλλο".

Ακόμη, εξομολογήθηκε πως "ο πατέρας Αντώνιος μας έπιασε, εμένα και τον κολλητό μου φίλο όταν ήμαστα 13χρονων να κάνουμε χρήση ναρκωτικών και έπειτα μας απομόνωσε σε ένα σπίτι και το έκανε για να μη δώσει το κακό παράδειγμα στα μικρότερα παιδιά".

