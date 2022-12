Life

“Family Game” με παιχνίδι και άφθονο γέλιο το Σάββατο (βίντεο)

Δυναμική επιστροφή για το Family Game, απόψε στον ΑΝΤ1.



To Family game με τους αγαπημένους Μάρκο Σεφερλή και Έλενα Τσαβαλιά επιστρέφει δυναμικά αυτό το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1 και θα μας χαρίσει άλλο ένα διασκεδαστικό βράδυ.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Μάρκος και η Έλενα υποδέχονται την οικογένεια Καραΐσκου και την Τρελοοικογένεια για να παίξουν μαζί τους τα πιο τρελά παιχνίδια!

Όλοι μαζί μπαίνουν με «αέρα» στο πλατό, μία όμως είναι η ομάδα που θα σκοράρει!

Βάζουν τέρμα τη μουσική και, όπως επιβάλλεται σε ένα κάλεσμα, περνάνε στο γλυκό που μόνο μια οικογένεια θα τη βγάλει καθαρή.

Φυσικά, για ακόμη μια φορά την Έλενα την πιάνει Κρεβατομουρμούρα και χορεύει τον Μάρκο στο ταψί!

Ο Μάρκος, όμως, επειδή ό,τι και να του κάνει, κρέμεται από τα χείλη της, θα την πάρει με το μαγικό του χαλί και θα την πάει για τραγούδι και χορό.

Μετά από ένα ξέφρενο γλέντι, πάνε όλοι μαζί στο πιο παγωμένο μέρος για ένα κρύο ντουζάκι και ένα καφεδάκι.

Ποια ομάδα θα πιει τον καφέ της παρηγοριάς;

Ποια ομάδα θα καταφέρει να περάσει στον μεγάλο τελικό;

Ποια θα διεκδικήσει το έπαθλο των 5000 ευρώ;

«Family Game». Το πιο απίθανο τηλεπαιχνίδι γέλιου έρχεται στον ΑΝΤ1 αυτό το Σάββατο στις 21:00, και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου με τις απρόβλεπτες δοκιμασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος όχι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι παρουσιαστές.

«Family Game»: Το παιχνίδι γίνεται οικογενειακή υπόθεση!

Συντελεστές

Εκτέλεση Παραγωγής: Barkingwell Media

Executive Producer: Ντόρα Πνευματικάτου

Σκηνοθεσία: Κώστας Καπετανίδης

Αρχισυνταξία: Πάττυ Ξυράφη, Σόφη Καραγγιάνη

#FamilyGame

«Family Game», με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά: Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

