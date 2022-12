Κοινωνία

Νίκαια: Τον έπιασαν με 28 κιλά κάνναβης (εικόνες)

Χειροπέδες σε έναν 36χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί. Που τον εντόπισαν. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.



Αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες ακατέργαστης κάναβης εντοπίστηκαν στην κατοχή 36χρονου αλλοδαπού στη Νίκαια, ο οποίος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πειραιά.

Ο 36χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αρχικά, κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του στην περιοχή της Νίκαιας, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια συσκευασία με 10 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Παράλληλα διενεργήθηκε και δεύτερη έρευνα σε άλλη κατοικία που χρησιμοποιούσε ως χώρο απόκρυψης ναρκωτικών, στην ίδια περιοχή, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 28 κιλά και 100 γραμμ'αρια ακατέργαστης κάνναβης, μία ζυγαριά ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο.

