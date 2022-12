Πολιτική

Δημητρακόπουλος - Καϊλή στον ΑΝΤ1: οι επαφές στο Κατάρ έγιναν με “εντολή” της Μέτσολα

Η συλληφθείσα ευρωβουλευτής, μέσω του συνηγόρου της, αρνήθηκε ότι υπήρξε δωροδοκία από το Κατάρ. Τι είπε για τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της και στην βαλίτσα του πατέρα της.

Καλεσμένος στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν τόσο ο δικηγόρος Νίκος Κορογιαννάκης, έμπειρος στα δικαστικά τεκταινόμενα στο Βέλγιο, όσο και ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος της Εύας Καϊλή και της οικογένειας της.

Ο κ. Κορογιαννάκης είπε ότι «Οι καταγγελίες που την βαραίνουν είναι πάρα πολύ βαριές και είναι πιθανό το δικαστήριο να διατάξει την προφυλάκιση της».

Ερωτηθείς για τις πιθανές ποινές με την οποία είναι αντιμέτωπη η ευρωβουλευτής, είπε ότι «Σύμφωνα με τον βελγικό ποινικό κώδικα μιλάμε για ποινή φυλάκισης 3- 5 ετών στο Βέλγιο για κάθε μία από τις κατηγορίες που την βαραίνουν», ενώ σημείωσε πως αν καταδικαστεί «η ποινή θα συγχωνευθεί, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα».

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επεσήμανε πως μίλησε την Τρίτη δύο φορές με την κ. Καϊλή, λέγοντας πως εκείνος και μόλις σήμερα είναι ο άνθρωπος που της αποκάλυψε τον σάλο που έχει ξεσπάσει σχετικά με το όνομα της, αλλά και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Μεταφέροντας, όπως είπε κατ΄ εντολήν της Εύας Καϊλή, τις απόψεις της κατηγορούμενης από τις βελγικές Αρχές για υπόθεση δωροληψίας και διαφθοράς, είπε πως «κατ΄ αρχήν είναι απολύτως ψευδές ότι εγώ είχα προσωπική ατζέντα που χρησιμοποιούσα ή πλάσαρα στο κράτος του Κατάρ. Από το 2019 υπήρχαν συζητήσεις από την Ευρωπαϊκή ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ό,τι θα πρέπει να ανοιχτεί και αν αναπτύξει σχέσεις με το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν, επειδή ήταν αναπτυσσόμενη περιοχή».

«Μου είπε ότι ο Γιοζέπ Μπορέλ και η Επίτροπος Γιόχανσον ήταν οι άνθρωποι που πρώτοι έλαβαν απόφαση για το Κατάρ. Η κ. Μέτσολα έκανε Επιτροπή για να αναπτυχθούν οι σχέσεις της Ευρωβουλής με το Κατάρ και έκανε την κ. Καϊλή αντιπρόσωπο της και όλες οι επαφές που έκανε στο Κατάρ και όσα είπε ήταν σύμφωνα με όσα απηχούν τις απόψεις της Επιτροπής και διαρκώς ήταν μαζί της κάποιος άνθρωπος της Ευρωβουλής», συμπλήρωσε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Τα πνεύματα στην συζήτηση με τον Νίκο Χατζηνικολάου ανέβηκαν όταν ο δημοσιογράφος επιχείρησε να θέσει ερωτήματα στον ποινικολόγο.

Ερωτηθείς για την περιβόητη ομιλία υπέρ του Κατάρ στην Ευρωβουλή, ο κ. Δημητρακόπουλος είπε ότι δεν μπορεί λόγω του απορρήτου της προδικασίας στο Βέλγιο να αναφερθεί σε τέτοιες λεπτομέρειες, επανέλαβε πως η κ. Καϊλή του είπε «αν πήγα στο Κατάρ και έκανα προσωπική ατζέντα, θα μπορούσε να με κατηγορήσει κάποιος ότι δωροδοκήθηκα για να περάσω τις θέσεις του Κατάρ. Όμως, δεν προσέφερα κάτι στο Κατάρ, άρα γιατί να με πληρώσουν;», ενώ συμπλήρωσε ότι «συνεργάτες της κ. Καϊλή μου είπαν ότι οι δηλώσεις της στην Ευρωβουλή ήταν δηλώσεις που τις υιοθέτησε από τον ILO, τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας».

Κληθείς να σχολιάσει την φωτογραφία με τα χρήματα που δημοσιοποίησε η εφημερίδα «Le Soir», ο κ. Δημητρακόπουλος είπε πως δεν μπορεί να γνωρίζει εάν αυτά προέρχονται από το σπίτι της κ. Καϊλή ή από άλλων συλληθφέντων, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει και στο κατά πόσον ευσταθούν οι πληροφορίες ότι η ίδια δηλώνει αθώα και επιρρίπτει όλη την ευθύνη στον σύντροφο της.

«Βρέθηκαν χρήματα στην κ. Καϊλή, αλλά αυτά δεν προέρχονται από το Κατάρ, δεν υπάρχει καμία σχέση δωροδοκίας με το Κατάρ, δεν τους έκανε κανένα ρουσφέτι, καμία ανάγκη δεν την είχαν. Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2023 είχε αποφασιστεί να πάει να μιλήσει στην Ευρωβουλή ο Εμίρης του Κατάρ να μιλήσει», προσέθεσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος υποστήριξε πως δεν είναι μόνο ποινική υπόθεση αυτή που αφορά την κ. Καϊλή, αλλά είναι εξόχως πολιτική.

