Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο... δεν είναι ο Έλον Μασκ!

Ποιος και κατα πόσο ξεπέρασε τον 'κροίσο" στην λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

Ο Έλον Μασκ, κάποτε "αξίας" 340 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκτοπίστηκε ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο από τον Μπέρναρντ Αρνό.

Ο Μασκ, 51 ετών, έχει δει την περιουσία του να μειώνεται κατά περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Ιανουάριο στα 168,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από τον 73χρονο Μπέρναρντ Αρνό των 172,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, του οποίου ο πλούτος προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από το 48% της ιδιοκτησίας του στον κολοσσό της μόδας LVMH.

Η πτώση του Μασκ από την κορυφή της κατάταξης κλείνει μια ταραχώδη χρονιά για τον δισεκατομμυριούχο. Συγκλόνισε τον κόσμο τον Απρίλιο με την προσφορά των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά του Twitter. Αλλά η κίνηση, θυμίζει το Bloomberg, συνέπεσε με την αύξηση των επιτοκίων και τις επιθετικές πωλήσεις μετοχών, ειδικά στο χώρο σε μετοχές τεχνολογίας. Η μετοχή της Tesla χάνει πάνω από 50% φέτος.

Αντίθετα η περιουσία του Αρνό δεν αυξήθηκε ποτέ με τον εκθετικό ρυθμό όσων δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία. Τώρα η αυτοκρατορία του αντέχει, ενώ ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο Τζεφ Μπέζος και οι Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν της Alphabet Inc. βλέπουν τον πλούτο τους να μειώνεται κατακόρυφα.

