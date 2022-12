Αθλητικά

BCL: Ο ΠΑΟΚ “λύγισε” κόντρα στην Μάλαγα

Στο φινάλε δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Μάλαγα στο PAOK Sports Arena.



Εδειξε ότι μπορούσε να φτάσει στο στόχο του, την κατάκτηση της νίκης, «λύγισε», ωστόσο, στο φινάλε και ηττήθηκε στο PAOK Sports Arena, για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League από τη Μάλαγα ο ΠΑΟΚ. Οι Ισπανοί κέρδισαν με 88-85, με τον «Δικέφαλο», πλέον, να θέλει νίκη την επόμενη αγωνιστική, στο εκτός έδρας, παιχνίδι με την Ντιζόν, για να προκριθεί στα πλέι ιν της διοργάνωσης.

Κορυφαίοι για τη Μάλαγα ήταν οι Κέντρικ Πέρι (19π., 6 ασ., 2 κλ.), Τάισον Κάρτερ (16π., 2 ασ.,).

Ξεχώρισε για τον ΠΑΟΚ ο Γιάνικ Φράνκε (27π., 5 ασ.), το έργο του οποίου στήριξαν οι Τζέιλεν Χαντς (19π. , 3 ασ., 2 κλ.), Τζέιλεν Ράιλι (15π. , 2 κλ.), με τον τελευταίο να είναι ο μοιραίος για τους «ασπρόμαυρους» στα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 36-44, 60-59, 85-88

Εγκλωβίζοντας τον ΠΑΟΚ με άμυνα ζώνης και επενδύοντας στην εκτελεστική δεινότητα των Πέρι, Κάρτερ, η Μάλαγα προηγήθηκε στα μισά της πρώτης περιόδου με +12 (3-15), διαφορά που στο 8’ «ανέβηκε» στο +14 (8-22).

Οι Ισπανοί ήταν στο +13 (16-29) στο 12’, χρονικό σημείο που με εφαλτήριο την άμυνά του, με καταλυτική συμβολή σε αυτό από τον Σλαφτάκη και βασικό κινητήριο μοχλό τον Φράνκε, ο «Δικέφαλος» έτρεξε σερί 16-7 και πλησίασε στους 4 πόντους στο 18’ (32-36).

Λάθη, στην πορεία, από τους Θεσσαλονικείς, αλλά και εσφαλμένες διαιτητικές αποφάσεις (σ.σ. προβληματική γενικότερα ήταν η διαιτησία στο παιχνίδι), έστειλαν τη Μάλαγα εκ νέου στο +10 (34-44), ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν φύγουν οι ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Με εκρηκτικό τρόπο στο εξάλεπτο της τρίτης περιόδου και τον Αρη Λυκογιάννη στα αποδυτήρια από το 23’ , λόγω αποβολής με δεύτερη τεχνική ποινή, ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση. Ξεκινώντας από την αποτελεσματική του άμυνα και το «ζεστό» χέρι του Φράνκε, ο «Δικέφαλος» με σερί 15-8 μείωσε στο μισό καλάθι στο 26’ (51-52) και πήρε τα ηνία στο σκορ, για πρώτη φορά στο ματς, στο 30’ (60-59).

Οι «ασπρόμαυροι» πήγαν στο +4 στο 32’ (72-68), απόσταση που συντήρησαν ως το 36’, όταν με 5 συνεχείς πόντους ο Κάρτερ έκανε ξανά αφεντικό στο παρκέ τη Μάλαγα (77-81).

Ο Χαντς, με 2/2 δίποντα, έδωσε ξανά το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ στο 39’ (85-81), διαφορά που δεν είχε το καθαρό μυαλό για να κρατήσει ο «Δικέφαλος» (κυριότερο λάθος η βεβιασμένη επιλογή για τρίποντο από τον Ράιλι , στα 19’’ πριν τη λήξη με τη Μάλαγα να είναι μπροστά με 1 πόντο, 85-86), με συνέπεια οι Ισπανοί, με τους Κράβις, Πέρι, να φτάσουν στο τελικό 88-85.

Διαιτητές: Γκλίσιτς (Σερβία), Λανζαρίνι (Ιταλία), Γκιόργκι (Ρουμανία)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Χαντς 19 (1), Πόλι 3 (1), Ρένφρο 4, Τσιακμάς, Ράιλι 15 (3), Σαλούστρος 4, Χρηστίδης, Φράνκε 27 (4), Μαργαρίτης 7 (1), Σάιμπερτ 3 (1), Σλαφτσάκης 3

ΜΑΛΑΓΑ (Ιμπον Ναβάρο): Κάρτερ 7 (1), Καλινόσκι 6 (1) , Κράβις 4 , Πέρι 10 (2), Τόμας , Μπαρέιρο 8 (2), Μπριθουέλα 8 (1), Ντίαθ 1, Ετζιμ 4, Λίμα 3 , Οσετκόφσκι 10

