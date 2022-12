Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Εύκολη νίκη για τους “ερυθρόλευκους”

Αήττητος συνεχίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. "Αναψαν" τα… αίματα μεταξύ Τσιακμά και Πάπας.

Εύκολο απόγευμα είχε σήμερα στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, για την 9η αγωνιστική της Basket League, ο Ολυμπιακός. Επικράτησε με 88-68 και διατήρησε το αήττητό του στο πρωτάθλημα.

Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους» ο Σάσα Βεζένκοφ (16π., 10 ριμπάουντ), ενώ ξεχώρισαν ακόμη και οι Αζάια Κάνααν (17π.), Τζόελ Μπόλομποϊ (14π., 6 ριμπ., 3 ασ.).

Πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο δεν αγωνίστηκε ο τραυματίας, Τζέιλεν Ράιλι, ήταν ο Γιάνικ Φράνκε (24π., 6 ριμπάουντ, 2 ασ., 1 κλέψιμο).

«Θερμή» ατμόσφαιρα δημιούργησαν στο γήπεδο οι περισσότερο από 5.000 υποστηρικτές των «ασπρόμαυρων» που επέλεξαν να παρακολουθήσουν δια ζώσης το ματς.

«Αναψαν» τα… αίματα στον αγωνιστικό χώρο, με 2’12’’ να απομένουν για τη λήξη και το σκορ στο 67-86, εξαιτίας λεκτικής αντιπαράθεσης που είχαν ο Νίκος Τσιακμάς και Τζορτζ Πάπας (σ.σ. μόλις είχε μπει για πρώτη φορά στο ματς). Αμφότεροι οι παίκτες αποβλήθηκαν από τους διαιτητές, με τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ του Ολυμπιακού φεύγοντας για τα αποδυτήρια να προκαλεί τους οπαδούς του ΠΑΟΚ με άσεμνη χειρονομία.

Τα δεκάλεπτα: 14-23, 31-48, 43-73, 68-88

Με ενέργεια, αμυντική αποτελεσματικότητα και τον Φράνκε να εκτελεί, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 6’ με 12-9. Κάπου εκεί ο Βεζένκοφ το πήρε… προσωπικά. Ο διεθνής Βούλγαρος φόργουορντ συνδέθηκε με το καλάθι (2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο), το έργο του στήριξε ο Κάνααν (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο), με συνέπεια ο Ολυμπιακός να «τρέξει» σερί 12-0 και να πάρει τα ηνία στο σκορ με +9 (12-21).

Η διαφορά είχε, στην πορεία, συνεχώς αυξητικές τάσεις για τους Πειραιώτες (14’ 19-31, 17’ 25-38), οι οποίοι έφυγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με +17 (31-48).

Ο «Δικέφαλος» μείωσε τους 13 πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (35-48), ο Ολυμπιακός, με επιθετική πολυφωνία (Βεζένκοφ, Λούντζης, Κάνααν, Φαλ), «απάντησε» με επιμέρους 16-0 , που του έδωσε «αέρα» 29 πόντων στο 26’ (35-64) και «καθάρισε» το ματς.

Στο 29’ η διαφορά για τους «ερυθρόλευκους» έπιασε τη μέγιστη τιμή, το +32 (41-73).

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Καρδάρης, Αγραφιώτης

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Φράνκε 24 (3), Χαντς 10, Μαργαρίτης 2, Σαλούστρος 3 (1), Ρένφρο 6, Τσιακμάς, Πόλι 8, Σλαφτσάκης 2, Χρηστίδης 2, Σάιμπερτ 5 (1), Καμπερίδης 6 (1), Σαρικόπουλος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Κάνααν 17 (3), Φαλ 2, Βεζένκοφ 16 (1), Παπανικολάου 7 (1), Λούντζης 7 (1), Λαρεντζάκης 10 (1), Πάπας, Σλούκας 5 (1), Μπόλομποϊ 14, Πίτερς 8, ΜακΚίσικ

