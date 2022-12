Κοινωνία

Ζωγράφου: Σεξουαλική επίθεση δέχθηκε 5χρονος από 21χρονο

Το ανατριχιαστικό συμβάν συνέβη στα αποδυτήρια του κολυμβητηρίου. Την καταγγελία έκανε ο πατέρας του ανήλικου. Τι ισχυρίστηκε ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Ζωγράφου τη Δευτέρα (12/12) καθώς ένας 21χρονος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 5χρονο αγόρι.

Το αδιανόητο αυτό συμβάν έλαβε χώρα στα ντους στο κολυμβητήριο Ζωγράφου όταν ο πατέρας του παιδιού κατήγγειλε πως ο 21χρονος “τρύπωσε” στα ντους του κολυμβητηρίου προβαίνοντας σε άσεμνες πράξεις και σε σεξουαλική παρενόχληση σε βάρους του ανήλικου γιου του.

Στις 18:50 το απόγευμα μάλιστα ειδοποιήθηκαν οι άνδρες της ομάδας Ζ που περιπολούσαν στην περιοχή. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα στο κολυμβητήριο πριν προλάβει να απομακρυνθεί και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ στο Τμήμα, πήγε και ο πατέρας του 21χρόνου, λέγοντας ότι το παιδί του πάσχει από κάποιο είδος αυτισμού.

