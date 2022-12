Life

ΑΝΤ1: Το εορταστικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους (εικόνες)

O ΑΝΤ1 φοράει τα γιορτινά του, ετοιμάζει ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια και μας χαρίζει τη μαγεία και τη φαντασία του παραμυθένιου κόσμου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Με απόλυτα εορταστική διάθεση τα τηλεπαιχνίδια «ROUK ZOUK», «5X5», «FAMILY GAME» και «ROUK ZOUK SPECIAL» στολίζουν τα πλατό τους και υποδέχονται ξεχωριστούς καλεσμένους.

«ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ», στο πνεύμα των ημερών, καλωσορίζει τους τηλεθεατές με λάμψη, πολύ χορό και τραγούδι.

Τέλος, οι λάτρεις της μεγάλης οθόνης θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αγαπημένες κινηματογραφικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.

«ROUK ZOUK»

Από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, στις 15:00, το ROUK ZOUK με τη Ζέτα Μακρυπούλια γίνεται… παιδί, σκορπίζοντας χαρά και αισιοδοξία.

Μικροί αθλητές, οδηγοί, μάγοι, ηθοποιοί, χορευτές και ποδηλάτες έρχονται στα χριστουγεννιάτικα επεισόδια για να παίξουν για καλό σκοπό στηρίζοντας το ίδρυμα «Η Θεοτόκος». Για πέντε μέρες το πλατό θα πλημμυρίσει με γυμναστικές επιδείξεις, χορό, τραγούδι, κόντρες, διασκέδαση, γέλιο και ατάκες που μόνο τα παιδιά μπορούν να χαρίσουν.

«5X5»

Από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, στις 17:30, και το πλατό του 5Χ5 γεμίζει παιδικά χαμόγελα από μικρούς φίλους που παίζουν για καλό σκοπό στηρίζοντας το «Χαμόγελο του παιδιού»!

Τη Δευτέρα 19/12 έρχονται οι Μικροί Μουσικοί και οι Μικροί Χορευτές από την Κρήτη για να μας ξεσηκώσουν. Την Τρίτη 20/12 θα απολαύσουμε τους Μικρούς Μπαλαδόρους, αλλά και μια μικρή fan του ποδοσφαίρου κόντρα σε 5 Μικρές Μπαλαρίνες. Την Τετάρτη 21/12, 5 Φιλαράκια και 5 Γειτονάκια θα μας ταξιδέψουν σε παιχνίδια από το παρελθόν. Την Πέμπτη 22/12, 5 Μικροί Οδηγοί πατάνε το γκάζι απέναντι σε 5 Μικρούς Σεφ και την Παρασκευή 23/12, 5 Μικροί Kick-boxers φοράνε τις στολές τους και μονομαχούν με 5 Μικρές Χορεύτριες Λάτιν.

Όλα τα παιδιά παίζουν για να κερδίσουν πόντους και να φτάσουν σε ένα διαφορετικό τελικό, όπου κανείς δεν θα φύγει χαμένος.

«ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ»

Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου ο Γιώργος Λιάγκας με όλη την ομάδα του ΠΡΩΙΝΟΥ φοράνε τα καλά τους, γιορτάζουν τα Χριστούγεννα και αποχαιρετούν το 2022 με εορταστική διάθεση και εκλεκτούς καλεσμένους. Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ετοιμάζει μοναδικά πιάτα για το γιορτινό τραπέζι και η Λίτσα Πατέρα δίνει τις αναλυτικές της προβλέψεις για όλα τα ζώδια για τις ημέρες των εορτών, αλλά και τη νέα χρονιά.

«FAMILY GAME»

Το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου, στις 20:00, έρχεται το πιο εορταστικό και διασκεδαστικό FAMILY GAME του χρόνου με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά. Οι ομάδες παίζουν και περνούν από απίστευτα τρελές και διασκεδαστικές δοκιμασίες για να καταφέρουν να φτάσουν στον τελικό και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο των Χριστουγέννων.

«ROUK ZOUK SPECIAL»

Και φέτος το «ROUK ZOUK SPECIAL» με τη Ζέτα Μακρυπούλια φοράει τα γιορτινά του και καλωσορίζει αγαπημένα πρόσωπα. Όλοι τους παίζουν με ανεβασμένη διάθεση και για καλό σκοπό!

Ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 20:00, η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται 10 αγαπημένους τραγουδιστές. Η ομάδα «Άγια Νύχτα» με τους Ηλία Βρεττό, Demy, Μαλού, Αναστάσιο Ράμμο και Χριστίνα Σάλτη αναμετράται με την ομάδα των «ONIRAMA» των Θοδωρή Μαραντίνη, Γιώργου Κοκονίδη, Χρήστου Τρεσίντση, Δημήτρη Κοκονίδη και Άλεξ Παπακωνσταντίνου. Μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και άφθονες στιγμές γέλιου.

Την Πρωτοχρονιά, στις 20:00 στο «ROUK ZOUK SPECIAL» κάνουν ποδαρικό 10 υπέροχοι καλεσμένοι σε ένα άκρως διασκεδαστικό ντέρμπι ανάμεσα «ΣΤΟ ΚΑΛΑΝΤΟ» με τους Φίλιππο Ιωάννου, Dat Lilly, Black Velour, Natasha Kay και Βενετία Καμαρά και «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» με τους Έλλη Κοκκίνου, Νικόλα Ράπτη, Γιώργο Λιβάνη, Πάνο Καλλίδη και Διονύση Μακρή. Όλοι οι καλεσμένοι υποστηρίζουν ότι είναι γουρλήδες, αλλά και πολύ ανταγωνιστικοί. Ποιος θα πάρει την 1η νίκη για το 2023;

ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στις 22:45, η κομεντί «Last Christmas» με πρωταγωνιστές τους Εμίλια Κλαρκ, Χένρι Γκόλντινγκ, Μισέλ Γιο και Έμα Τόμσον μάς βάζει στο κλίμα των Χριστουγέννων και μας θυμίζει ότι η αγάπη μπορεί να κρύβεται παντού αρκεί να ανοίξεις την καρδιά σου και να έχεις πίστη.

Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου στις 23:00, θα απολαύσουμε τη δραματική ταινία «Περηφάνια και Προκατάληψη» με πρωταγωνιστές τους Κίρα Νάιτλι, Μάθιου Μακφέιντεν, Σάιμον Γουντς, Ντόναλντ Σάδερλαντ, Μπρέντα Μπλέθιν, Ρόζαμουντ Πάικ, Κάρεϊ Μάλιγκαν και Τζούντι Nτεντς. Το φιλμ παρουσιάζει μοναδικά μια εποχή και μια σειρά γεγονότων που «συνωμοτούν» για να ενώσουν τους ήρωες, παρά τα εμπόδια και τις παρεξηγήσεις που τους χωρίζουν.

Το βράδυ των Χριστουγέννων γεμίζει με αγάπη στον ΑΝΤ1 με την προβολή της ρομαντικής κομεντί «Αγάπη Είναι» στις 22:00. Οι πρωταγωνιστές Χιου Γκραντ, Λίαμ Νίσον, Κόλιν Φερθ, Λόρα Λίνεϊ, Έμμα Τόμσον, Άλαν Ρίκμαν, Κίρα Νάιτλι, Μαρτίν Μακάτσεν, Μπιλ Νάιγκι, Ρόουαν Άτκινσον, Λουσία Μονίζ, Μπίλι Μπομπ Θόρντον, Κλόντια Σίφερ πέφτουν θύματα του φτερωτού Θεού λίγο πριν τη μεγάλη γιορτή του Χειμώνα.

Η μαγεία του κινηματογράφου συνεχίζεται και τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Την Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου στις 23:30, θα απολαύσουμε τη δραματική «Άννα Καρένινα» με πρωταγωνιστές τους Κίρα Νάιτλι, Τζουντ Λο, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Kέλι ΜακΝτόναλντ, Ντόμναλ Γκλίσον, Μάθιου ΜακΦέιντιεν, Ρουθ Γουίλσον, Έμιλι Γουάτσον, Ολίβια Γουίλιαμς, Αλίσια Βικάντερ σε συγκλονιστικές ερμηνείες.

Την Κυριακή 1η Ιανουαρίου στις 22:00 θα απολαύσουμε το πρώτο βράδυ του νέου χρόνου με την αγαπημένη ταινία «The Holiday». Οι πρωταγωνιστές Κάμερον Ντίαζ, Κέιτ Γουίνσλετ, Τζουντ Λο και Τζακ Μπλακ ζουν τις πιο ανατρεπτικές χριστουγεννιάτικες γιορτές με τον έρωτα να εισβάλει στις ζωές τους για τα καλά!

ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Τα Χριστούγεννα είναι για τα παιδιά, αλλά και για όσους αισθάνονται παιδιά, και ο ΑΝΤ1 ετοιμάζει και φέτος έναν μαραθώνιο αγαπημένων παιδικών ταινιών για όλη την οικογένεια.

Παραμονή Χριστουγέννων



Το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου, η μέρα είναι αφιερωμένη στους μικρούς μας φίλους από νωρίς το πρωί. Στις 05:45, θα απολαύσουν τις περιπέτειες του «ΤΕΝΤΕΝ: Το Μυστικό του Μονόκερου» και στη συνέχεια στις 08:00, την ταινία «Η Barbie στην Ιστορία μιας Γοργόνας». Στις 09:30, ακολουθούν «Τα Διαβολάκια» και στις 22:00 στην παρέα έρχεται ο αγαπημένος αρκούδος «PADDINGTON» σε μια παιδική ταινία για όλη την οικογένεια.

Χριστούγεννα

Η μέρα των Χριστουγέννων ξεκινά στον ΑΝΤ1 με αγαπημένες παιδικές ταινίες. Στις 05:45, έρχεται «Η Barbie και οι 3 Σωματοφύλακες» και στις 07:30 «Η Barbie στην Ιστορία Μιας Γοργόνας2». Στις 09:00, τη… σκυτάλη παραλαμβάνει ο «ΜΠΕΪΜΠ: Το μικρό Γουρουνάκι στη μεγάλη πόλη» για να διασκεδάσει τους μικρούς μας φίλους με τις μοναδικές του περιπέτειες. Στις 16:45, η κωμωδία κινουμένων σχεδίων «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ» θα ξετρελάνει όλη την οικογένεια με τις εκκεντρικές συνήθειές της.

Πρωτοχρονιά

Οι μικροί μας φίλοι υποδέχονται την πρώτη μέρα του χρόνου με τις μεταγλωττισμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων «Η ΒARBIE ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΘΑΜΠΕΛΙΝΑ» στις 05:30 και «BARBIE: ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ» στις 07:00, ενώ στις 08:45 έρχεται η αγαπημένη ταινία «ΓΟΡΓΟΝΕΣ» με πρωταγωνιστές τους Σερ, Γουαϊνόνα Ράιντερ, Κριστίνα Ρίτσι και Μπομπ Χόσκινς.

Οι πιο μαγικές γιορτές της χρονιάς έρχονται και φέτος στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, σε ένα γιορτινό τηλεοπτικό ταξίδι για όλους!

