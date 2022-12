Υγεία - Περιβάλλον

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί: Έτσι θα επιστρέψουν στα νοσοκομεία - Η εισήγηση της επιτροπής

Πώς θα γίνει η επιστροφή των υγειονομικών στα νοσοκομεία. Τι αναφέρει η τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σήμερα η επιτροπή εμπειρογνωμώνων εισηγήθηκε πρωτόκολλο επιστροφής των ανεμβολίαστων υγειονομικών από 01.01.23. Για τους διοικητικούς υπαλλήλους, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό η εισήγηση είναι επιστροφή με δυο τεστ την εβδομάδα και μάσκα υψηλής προστασίας.

Για τους γιατρούς όπου υπάρχουν και οι μεγαλύτεροι προβληματισμοί ως προς την τυχόν επιστροφή τους θα υπάρξει νεότερη συνεδρίαση. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης θα περιμένει τις τελικές εισηγήσεις.

Την κατάθεση τροπολογίας από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η οποία θα αφορά την επέκταση του επιδόματος των 600 ευρώ στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, της παιδείας και της καθαριότητας, προανήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Ευκλείδης Τσακαλώτος

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, απευθυνόμενος στην κ. Γκάγκα, ανέφερε στη παρέμβασή του:

"Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη σπέκουλα τις τελευταίες μέρες για τα 600 ευρώ, τα οποία δίνετε μόνο στους αστυνομικούς, που ξέρουμε για ποιους λόγους το δίνετε δεν πέφτουμε στην παγίδα σας.Εδώ και πάρα πολύ καιρό και πριν την τροπολογία είχαμε πει ότι αν κάποιοι χρειάζονται αυτό το επίδομα ήταν οι άνθρωποι της υγείας.Είχα κάνει ανάρτηση μετά από 8 εβδομάδες στον Ευαγγελισμό για τον πατέρα μου και έλεγα ότι αν υπάρχει μια ομάδα που χρειάζεται αυτό το επίδομα είναι οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, το προσωπικό της υγείας.

Στο επόμενο νομοσχέδιο εμείς θα καταθέσουμε τροπολογία για τα 600 ευρώ να δοθούν στους ήρωες της υγείας που ήταν δίπλα από τον κόσμο την περίοδο του covid και τώρα ακόμα.

Να δοθούν στους ανθρώπους που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας.

Να δοθούν 600 ευρώ σε όλο το προσωπικό του ΕΣΥ και των εποπτευόμενων φορέων του υπ. υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των συμβασιούχων παντός τύπου.

Να δοθούν στους εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές, όλων των βαθμίδων καθώς και στο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων.

Θα το ψηφίσετε; Ως υπουργός, ως γιατρός, καταλαβαίνετε την ανάγκη του κόσμου εκεί;

Ένα ναι ή ένα όχι. Εκτός αν θέλετε να ακολουθήσετε τον Πρωθυπουργό σας και απλώς να αποχωρήσετε από την αίθουσα".

