Αμφιλοχία: Σκοτώθηκε κυνηγός σε καρτέρι για αγριογούρουνα

Πως συνέβη το τραγικό δυστύχημα, με θύμα τον άτυχο κυνηγό, που είχε βγει με φίλους του για κυνήγι αγριογούρουνου.

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Δεκεμβρίου στο Χαλκιόπουλο Βάλτου του Δήμου Αμφιλοχίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του karvasaras.gr, άνδρας έπεσε νεκρός από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια κυνηγιού.

Ειδικότερα, παρέα φίλων φέρεται να κυνηγούσε αγριογούρουνα στην περιοχή Σελεβίστες, λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό, όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται από την αστυνομία, ο 60χρονος Α.Κ., γνωστός στην περιοχή, έπεσε νεκρός από πυροβολισμό.

Για το περιστατικό έχει συλληφθεί ο 49χρονος Φ.Ν., γνωστός επαγγελματίας της περιοχής, ο οποίος φέρεται να είναι αυτός που τράβηξε τη σκανδάλη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 60χρονος σε αυτό το δυστύχημα κατά τη διάρκεια του κυνηγιού.

Το άψυχο σώμα του μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει σοκ στην Τοπική Κοινωνία και όχι μόνο, αφού πρόκειται για ένα ακόμη δυστύχημα κατά τη διάρκεια κυνηγιού, όπου ένας άνθρωπος χάνει τόσο άδικα τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας που άθελά του φαίνεται να «έκοψε το νήμα της ζωής» του άτυχου 60χρονου έχει συλληφθεί από αστυνομικούς του Τμήματος Εμπεσού.

karvasaras.gr

