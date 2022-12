Κόσμος

Δίκη Ιμάμογλου: Φυλάκιση και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης ήταν μεταξύ των λίγων ηγετών της αντιπολίτευσης που οι δημοσκοπήσεις τους φέρουν να κερδίζουν τον Ερντογάν.





Σε φυλάκιση 2 ετών και 7 μηνών και 15 ημερών καθώς και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων καταδικάστηκε σήμερα ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου.

Στη διάρκεια προηγούμενης ακροαματικής συνεδρίασης τον Νοέμβριο, ο εισαγγελέας είχε ζητήσει να επιβληθεί στον Ιμάμογλου ποινή φυλάκισης από 15 μήνες έως τέσσερα χρόνια για ένα σχόλιό του που θεωρήθηκε «εξύβριση» των μελών του τουρκικού Εκλογικού Συμβουλίου.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης ήταν μεταξύ των λίγων ηγετών της αντιπολίτευσης που οι δημοσκοπήσεις τους φέρουν να κερδίζουν τον Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρή οικονομική κρίση και πληθωρισμό που επισήμως τρέχει με ρυθμό γύρω στο 85%.

Καθώς πλέον ο Ιμάμογλου αποκλείεται από την πολιτική, η συμμαχία της αντιπολίτευσης βρίσκεται σε δύσκολη θέση καθώς δεν έχει καταφέρει ακόμη να ορίσει ένα κοινό υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές, που πρόκειται να διεξαχθούν σε έξι μήνες.

Έξω από το Δημαρχείο Κωνσταντινούπολης συγκεντρώθηκαν χιλιάδες έπειτα από τη έκκληση του Εκρέμ Ιμάμογλου προς τα 16 εκατομμύρια Κωνσταντινουπολιτών. Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου αναμένεται να επιστρέψει εκτάκτως από το Βερολίνο όπου πήγε για επαφές σήμερα το πρωί.

Και ο ηγέτης του Καλού Κόμματος Μεράλ Ακσενέρ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε από την Άγκυρα και πάει στο Δικαστήριο.

Το ίδιο και η επαρχιακή πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Καφτατζίογλου κάλεσε τον κόσμο να πάει στο δικαστήριο.

Η απόφαση αυτή θα πάει στο Εφετείο. Εάν επικυρωθεί η ποινή φυλάκισης του Ιμάμογλου των 2 ετών, 7 μηνών και 15 ημερών, θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο. Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο εγκρίνει την απόφαση, ο Ιμάμογλου θα αποκλειστεί από την πολιτική.

Στην υπόθεση, που έλαβε χώρα κάτω από έντονα μέτρα ασφαλείας, το αίτημα του δικαστή για άρνηση απορρίφθηκε. Ο σύμβουλός του, Μουράτ Ονγκούν και ο Νετζατί Οζκάν, ο οποίος είναι πολιτικός του σύμβουλος και διευθυντής της εκστρατείας του από το 2013, κατέθεσαν στην ακροαματική διαδικασία ως μάρτυρες.

Μετά τη δήλωση του Ιμάμογλου ότι εννοούσε τον ΥΠΕΣ Σουλεϊμάν με τον χαρακτηρισμό «ηλίθιος» που είχε χρησιμοποιήσει και όχι την Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή, το CD που περιείχε τη δήλωση του Σοϊλού ο οποιος είχε επίσης αναφερθεί νωρίτερα σε ‘ηλίθιο’ ακούστηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα, δηλώνοντας ότι «δεν ωφελεί» να ακουστούν οι δικηγόροι που κλήθηκαν ως πραγματογνώμονες. Απορρίφθηκε και το αίτημα του Σοϊλού να ακουστεί ως μάρτυρας με το σκεπτικό ότι «οι παρεμβάσεις του αφορούσαν τη διαδικασία μετά την κατάθεση της μήνυσης και συνδέονταν με την υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου».

Ο δικαστής απέρριψε επίσης το αίτημα των δικηγόρων να δοθεί χρόνος για γραπτή δήλωση. Ο εισαγγελέας επανέλαβε την άποψή του επί της ουσίας. Το δικαστήριο διέκοψε τη δίκη και μετά το διάλειμμα, οι δικηγόροι του Ιμάμογλου έκαναν την τελευταία τους υπεράσπιση. Μετά την ακρόαση ανακοινώθηκε η απόφαση

Το χρονικό

Μετά την ακύρωση εκλογών για Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης στις 31 Μαρτίου 2019 από Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο, ο Εκρέμ Ιμαμογλου επανεξελέγη στις 23 Ιουνίου 2019.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού στη συνέχεια κατηγόρησε τον Ιμάμογλου, χωρίς να τον κατονομάζει για την επίσκεψή του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2019. «Το λέω στον ηλίθιο που πήγε στην Ευρώπη και κατηγόρησε την Τουρκία. Θα σε κάνει να πληρώσεις γι αυτό το τουρκικό έθνος», ανέφερε. Στη συνέχεια ο Ιμάμογλου είπε «αυτοί που ακύρωσαν τις εκλογές είναι ηλίθιοι». Αμέσως το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο κινήθηκε εναντίον του Ιμάμογλου

Μπακογιάννης: Μια αληθινά σκοτεινή μέρα για τη Δημοκρατία

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης μετά την ανακοίνωση της καταδικαστικής απόφασης τουρκικού δικαστηρίου για τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: " Μια αληθινά σκοτεινή μέρα για τη Δημοκρατία στη γειτονική Τουρκία. Η απόφαση στέρησης της ελευθερίας και των πολιτικών δικαιωμάτων ενός δημάρχου, συμμάχου της Ειρήνης, της Δικαιοσύνης και της Οικουμενικότητας, προκαλεί θλίψη και οργή. Επικοινώνησα προσωπικά με τον φίλο Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου και του μετέφερα την απόλυτη στήριξη και συμπαράσταση όλων των συναδέλφων, που μετέχουν στις προσπάθειες συνεργασίας και διπλωματίας των πόλεων μας. Είμαι βέβαιος πως ο λαός και η ιστορία θα τον δικαιώσουν".

