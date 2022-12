Τεχνολογία - Επιστήμη

Εύβοια: Σεισμός αισθητός και στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αισθητός σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου έγινε ο σεισμός. Που ήταν το επίκεντρο και ποιο ειναι το μέγεθος του.

Σεισμός έγινε αισθητόςς στις 17:28 της Τετάρτης, σε πολλές περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας και φυσικά της Εύβοιας, όπου ήταν και το επίκεντρο της δόνησης.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην Εύβοια και συγκεκριμένα σε απόσταση 8 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του οικισμού των Ζαρακων Εύβοιας.

Το επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή που έδωσε τους σεισμούς των τελευταίων ημερών του Νοεμβρίου.

Το μέγεθος του σεισμού εκτιμήθηκε αρχικά σε 4,4 ρίχτερ, όμως σύμφωνα με την νεότερη μέτρηση ο σεισμός ήταν 4,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Ο ισχυρότερος σεισμός των προηγούμενων ημερών απο το ίδιο επίκεντρο ήταν εντάσεως 5 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 13,5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.