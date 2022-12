Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: Φορτηγό έπεσε σε γκρεμό

Ο οδηγός του φορτηγού που έπεσε στον γκρεμό, τραυματίστηκε θανάσιμα.

Την ζωή του έχασε ένας άνδρας 69χρόνων το απόγευμα στην Άρτα όταν το φορτηγό που οδηγούσε έπεσε σε γκρεμό.

Το δυστύχημα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, έγινε στην επαρχιακή οδό Άρτας-Ροδαυγής στο ύψος του Έλατου Κορφοβουνίου Άρτας.

Το φορτηγό που οδηγούσε 69χρονος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε γκρεμό, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο της πτώσης ανέσυραν νεκρό τον άτυχο οδηγό.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Άρτας.

