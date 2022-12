Κόσμος

Βρετανία: Πέθανε και το τέταρτο αγοράκι που είχε πέσει στην παγωμένη λίμνη

Ο 6χρονος ήταν το μικρότερο παιδί από την παρέα των αγοριών που έπεσαν στα παγωμένα νερά της λίμνης στο Μπέρμιγχαμ.

Ένα 6χρονο αγοράκι που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση αφού έπεσε την Κυριακή σε μια παγωμένη λίμνη στην κεντρική Αγγλία έχασε τη μάχη που έδινε για να κρατηθεί στη ζωή, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Άλλα τρία αγόρια, ηλικίας 11, 10 και 8 ετών, είχαν ανασυρθεί το απόγευμα της Κυριακής από τα παγωμένα νερά της λίμνης Μπαμπς Μιλ στο Σόλιχαλ, κοντά στο Μπέρμιγχαμ και πέθαναν λίγο αργότερα.

Η Βρετανία πλήττεται από ένα κύμα ψύχους και χιόνια κάλυψαν μεγάλο μέρος της χώρας τη νύχτα της Κυριακής και τη Δευτέρα. Η θερμοκρασία το βράδυ της Κυριακής ήταν η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί φέτος.

«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα το απόγευμα ο 6χρονος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο έχασε τη μάχη» με τον θάνατο, ανέφερε στο Twitter η αστυνομία του Γουέστ Μίντλαντς.

Οι αστυνομικοί συνέχιζαν τις έρευνες στη λίμνη αφού υπήρχαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι και άλλα παιδιά μπορεί να είχαν πέσει μέσα όταν έσπασε ο πάγος. Σήμερα όμως ανακοίνωσαν ότι η έρευνα αυτή έχει πλέον ολοκληρωθεί.

