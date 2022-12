Κοινωνία

Τροχαίο - Χαλκίδα: Νεκρή ανήλικη συνοδηγός αυτοκινήτου (εικόνες)

Θρήνος για το κορίτσι που έχασε την ζωή του νωρίς το βράδυ της Τετάρτης. Πως συνέβη το δυστύχημα.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 17χρονη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 21:00, ένα ΙΧ επιβατικό όχημα προσέκρουσε σε μαντρότοιχο, λίγο πριν τις Καμάρες της Χαλκίδας, με αποτέλεσμα την εκτροπή του και τον θανάσιμο τραυματισμό της 17χρονης επιβάτιδας και τον τραυματισμό του 19χρονου οδηγού.

Το αυτοκίνητο, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας και διασώστες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για την άτυχη 17χρονη.

