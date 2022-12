Κόσμος

Ταϊβάν: Σεισμός 6,2 Ρίχτερ με μικρό εστιακό βάθος

Αισθητός σε μεγάλο τμήμα της χώρας έγινε ο σεισμός, λόγω της έντασης του και του μικρού εστιακού βάθους του.

Σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών έπληξε την ανατολική ακτή της Ταϊβάν, ανακοίνωσε η μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου· έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα Ταϊπέι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο σεισμός έγινε αισθητός λίγο μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα· στις 06:00 ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 30 χιλιόμετρα από τις ακτές της Χουάλιεν. Το εστιακό βάθος ήταν μικρό, μόλις έξι χιλιόμετρα.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικής (USGS) εκτίμησε πως ο σεισμός είχε μικρότερη ισχύ, 5,9 βαθμών, και μεγαλύτερο εστιακό βάθος, 12 χιλιόμετρα. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) υπολόγισε από τη δική του πλευρά πως η ισχύς της δόνησης ήταν 6,1 βαθμοί.

Η Ταϊβάν πλήττεται συχνά από ισχυρές σεισμικές δονήσεις, καθώς βρίσκεται πάνω από σημείο όπου τέμνονται δυο τεκτονικές πλάκες.

Οι σεισμικές δονήσεις 6 βαθμών και άνω μπορεί να είναι φονικές, όμως αυτό εξαρτάται από την τοποθεσία και το εστιακό βάθος.

Τον Σεπτέμβριο, ισχυρότερος σεισμός, 6,9 βαθμών, επίσης στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και κατέστρεψε κτίρια.

Πάνω από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας σεισμού στο νότιο τμήμα της χώρας το 2016.

Εξαιρετικά καταστροφική σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών είχε στοιχίσει τη ζωή σε 2.400 και πλέον κατοίκους της Ταϊβάν το 1999.

