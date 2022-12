Υγεία - Περιβάλλον

Ανακουφιστική φροντίδα: Στην Βουλή το νομοσχέδιο - Τι περιλαμβάνει

Η οργάνωση ενός αυτοτελούς συστήματος Υγείας, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας, θεσπίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις», συστήνεται Εθνικό Μητρώο ασθενών ανακουφιστικής φροντίδας υγείας για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, μέσω της πρόληψης και της ανακούφισης του πόνου και άλλων σωματικών, ψυχοκοινωνικών και πνευματικών προβλημάτων.

«Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παροχής ανακουφιστικής φροντίδας, το οποίο, συνδυαστικά με τις λοιπές υφιστάμενες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα εστιάζει και θα εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους», όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας.

Αναλυτικότερα το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

Τη δημιουργία και οργάνωση συστήματος παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας, Τον καθορισμό των δομών παροχής ανακουφιστικής φροντίδας και των ελάχιστων ποιοτικών κριτηρίων λειτουργίας τους και η οριοθέτηση του τρόπου και του ύψους της αποζημίωσής τους για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Την πρόβλεψη της συγκρότησης μίας διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών υγείας για την παροχή εξειδικευμένης ανακουφιστικής φροντίδας, καθώς και της δυνατότητας επιμόρφωσης στο σύνολό τους των επαγγελματιών υγείας που παρέχουν υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας. Την πρόβλεψη της σύστασης εθνικού μητρώου ασθενών ανακουφιστικής φροντίδας υγείας και Την σύσταση και η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας ως διεπιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου, το οποίο θα συνδράμει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Κε.Σ.Υ) και το Υπουργείο Υγείας στη χάραξη της κεντρικής εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Επίσης, στις διατάξεις του νομοσχεδίου ανανεώνονται για έναν χρόνο οι συμβάσεις του επικουρικού υγειονομικού προσωπικού ενώ ανανεώνονται και οι Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου.

Παράλληλα, όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ανανεώνονται οι συμβάσεις όλων όσων προσλήφθηκαν για να καλύψουν τα κενά, ανεξαρτήτως της επιστροφής στα καθήκοντα τους των υπαλλήλων που ήταν σε αναστολή.

Σε ό,τι αφορά τον αντιγριπικό εμβολιασμό κατά την περίοδο 2022-2023 ορίζεται ότι το εμβόλιο της γρίπης αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης ιατρικής συνταγής.

