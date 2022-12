Πολιτική

Μητσοτάκης: Είμαστε κοντά στο πλαφόν για το φυσικό αέριο

Την ελπίδα πως είτε σήμερα, είτε το αργότερο την επόμενη Δευτέρα, θα υπάρξει ευρωπαική απόφαση για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους, εξέφρασε σε δηλώσεις του προσερχόμενος στο Ευρωπαικό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πως είναι απολύτως αναγκαίο να στείλει η Ευρώπη ένα ξεκάθαρο σήμα και προς τις αγορές, αλλά και προς τη Ρωσία ότι δεν θα γίνει ανεκτή η εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου σε βάρος των Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων.

Τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες:

"Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του έτους θα επανέλθουμε στο ζήτημα του κόστους της ενέργειας και ελπίζω ότι μετά από πολλούς μήνες διαβουλεύσεων θα μπορέσουμε είτε σήμερα, είτε το αργότερο την επόμενη Δευτερα, στο Συμβούλιο Υπουργών, να οριστικοποιήσουμε τις αποφάσεις μας.

Είμαστε κοντά στο να μπορέσουμε να επιβάλουμε ένα ανώτατο πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Η επιχειρηματολογία μας πια είναι γνωστή σε όλα τα κράτη- μέλη και θεωρώ ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα βρούμε τις απαραίτητες πλειοψηφίες προκειμένου να κινηθούμε σ’ αυτήν την κατεύθυνση.

Είναι απολύτως απαραίτητο η Ευρώπη να στείλει, επιτέλους, ένα ξεκάθαρο «σήμα» στις αγορές ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου από πλευράς Ρωσίας. Πρέπει να στηρίξουμε σήμερα τους καταναλωτές μας, τις επιχειρήσεις μας, τα νοικοκυριά μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα ακρίβειας, «προϊόν» του πολέμου και της άδικης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, η Ελληνική Κυβέρνηση εξακολουθεί να λαμβάνει όλα τα μέτρα προκειμένου να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Θέλω να θυμίσω ότι μόνο μέσα στο μήνα Δεκέμβριο θα εκταμιευθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό 900 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, αλλά και τους συμπολίτες μας που δικαιούνται επίδομα στήριξης για τις αγορές του πετρελαίου θέρμανσης.

Και βέβαια αυτό σε συνδυασμό με μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες -όπως το «Καλάθι του νοικοκυριού», το οποίο τώρα αποκτά και χριστουγεννιάτικη διάσταση- αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί, προσπαθεί να περιορίσει τις επιπτώσεις της εισαγόμενης ακρίβειας. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα εξακολουθούμε να κινούμαστε, αφήνοντας πίσω τις άναρθρες κραυγές της αντιπολίτευσης και στηρίζοντας, στο μέτρο του εφικτού, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αυτό είναι ένα ζήτημα που συζητάμε εδώ και μήνες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ήλπιζα ότι θα είχαμε καταφέρει μέχρι τώρα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στο επίπεδο των Υπουργών μας. Δυστυχώς, το ζήτημα επέστρεψε σε εμάς, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι αν όχι σήμερα το αργότερο την ερχόμενη Δευτέρα -όταν θα συναντηθούν πάλι οι Υπουργοί μας- θα έχουμε μία τελική απόφαση.

Είναι απαραίτητο να στείλουμε ένα ξεκάθαρο «σήμα» στις αγορές, αλλά και στη Ρωσία ότι δεν θα δεχθούμε την εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου σε βάρος των πολιτών και των επιχειρήσεών μας.

Σας ευχαριστώ".

