Κοινωνία

Εκπαιδευτικό συλλαλητήριο: επεισόδια έξω από τη Βουλή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση και χρήση χημικών στην πορεία των εκπαιδευτικών στο κέντρο της Αθήνας.

Εκπαιδευτικό συλλαλητήριο και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιείται στο κέντρο της Αθήνας. Καθηγητές, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί απεργούν και διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών, καθώς και την άμεση μονιμοποίηση των νεοδιόριστων.

Στη διαδήλωση συμμετέχουν ακόμη αριστερές οργανώσεις και συλλογικότητες που διαμαρτύρονται για τον θάνατο του 16χρονου Ρομά, Κώστα Φραγκούλη.

Κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, προκλήθηκε ένταση έξω από τη Βουλή, με τα ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών, όταν ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να μπει στη Βουλή.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Καϊλή: Ομολόγησε ο Τζόρτζι, “τα έκανα όλα για τα χρήματα, ελευθερώστε την Εύα”

12χρονη - Λύτρας: Ο “Μιχάλης” είχε “βρεθεί” με το κορίτσι (βίντεο)

Παϊτέρης για 16χρονο: ο αστυνομικός τον σκότωσε πισώπλατα και τον… επιβραβεύουν κιόλας