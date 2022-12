Οικονομία

ΕΚΤ: Νέα αύξηση των επιτοκίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για την τέταρτη διαδοχική αύξηση τους τελευταίους μήνες, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τους δανειολήπτες.

Στην τέταρτη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων κατά μισή μονάδα( 0,5) αυτή τη φορά, προχώρησε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών η ΕΚΤ έχει προχωρήσει στην αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων (από τις τράπεζες) στο 1,5% από το -0,5% που ήταν πριν, ενώ το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης είχε φθάσει στο 2% από 0%. Πλέον, μετά την αύξηση το επιτόκιο καταθέσεων διαμορφώνεται στο 2% και της κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,5%. Παράλληλα, έχει προχωρήσει σταδιακά στην «απόσυρση» των μέτρων που είχε υιοθετήσει στο πλαίσιο της ποσοτικής χαλάρωσης, σε μία προσπάθεια να αναχαιτίσει την αλματώδη αύξηση του πληθωρισμού.

Η σημερινή αύξηση του επιτοκίου κατά 0,5%, η οποία συνιστά μία μικρή επιβράδυνση στο ρυθμό ανόδου τους, οφείλεται σύμφωνα με όλους τους αναλυτές, στα πρώτα θετικά σημάδια που εμφανίζονται στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο προηγούμενες αυξήσεις των επιτοκίων ήταν της τάξεως του 0,75%. Όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις ο πληθωρισμός θα φθάσει φέτος το 8,4% για να υποχωρήσει στο 6,3% το 2023 και στο 3,4% το 2024, από 2,3% που προέβλεπε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο πληθωρισμός προβλέπεται πλέον να υποχωρήσει στο 2,3% το 2025!

Όσον αφορά στην ανάπτυξη, η ΕΚΤ προβλέπει για φέτος αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,4% (από 3,1%) όμως το 2023 η αύξηση του ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 0,5% από 0,9% που προέβλεπε τον Σεπτέμβριο και το 2024 η ανάπτυξη θα φθάσει το 1,9% (όσο προβλεπόταν τον Σεπτέμβριο) και θα διαμορφωθεί στο 1,8% το 2025. Η νέα αύξηση αυτή του επιτοκίου αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν συνάψει με τις τράπεζες συμβάσεις κυμαινομένου επιτοκίου, με βάση υπολογισμού το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι οι προθεσμιακές αγορές χρήματος προεξοφλούν ότι η νέα αυτή αύξηση των επιτοκίων δεν θα είναι και η τελευταία. Ήδη «τιμολογούν» ότι το επιτόκιο καταθέσεων θα φθάσει το 2,75% εντός του πρώτου τριμήνου του 2023.

Επίσης, η ΕΚΤ αποφάσισε σήμερα να περιορίσει από τον ερχόμενο Μάρτιο τις αγορές ομολόγων αντικαθιστώντας εκείνα τα ομόλογα που έχει στο χαρτοφυλάκιο της και λήγουν. Υπενθυμίζεται ότι μέσω των διαφόρων προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης που έχει εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια η ΕΚΤ, αλλά και του προγράμματος πανδημίας (το γνωστό ΡΕΡΡ) στο οποίοι συμμετείχαν και τα ελληνικά ομόλογα, έχει συγκεντρώσει στο χαρτοφυλάκιο της ομόλογα ονομαστικής αξίας περίπου 5 τρισ. ευρώ. Από αυτά αναλυτές υπολογίζουν ότι του χρόνου θα λήξουν περί τα 200 εκατ. ευρώ. Η απόφαση αυτή αναμένεται να οδηγήσει στον περιορισμό της ρευστότητας από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Καϊλή: Ομολόγησε ο Τζόρτζι, “τα έκανα όλα για τα χρήματα, ελευθερώστε την Εύα”

12χρονη - Λύτρας: Ο “Μιχάλης” είχε “βρεθεί” με το κορίτσι (βίντεο)

Παϊτέρης για 16χρονο: ο αστυνομικός τον σκότωσε πισώπλατα και τον… επιβραβεύουν κιόλας