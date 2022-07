Οικονομία

ΕΚΤ: Αύξηση των επιτοκίων μετά από 11 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέλος στα αρνητικά επιτόκια έβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.



Στην πρώτη αύξηση του επιτοκίου της μετά από σχεδόν 11 χρόνια προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ΕΚΤ με μία "επιθετική κίνηση" αύξησε το βασικό της επιτόκιο κατά 0,5%, έναντι 0,25% που σχεδίαζε αρχικώς. Επίσης, το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης διαμορφώνεται στο 0,75% (από 0,25%) και το επιτόκιο καταθέσεων στο 0% (από -0,5%), βάζοντας «τέλος» στην εποχή των αρνητικών επιτοκίων.

"Το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ότι είναι ενδεδειγμένο να κάνει ένα μεγαλύτερο πρώτο βήμα στην πορεία εξομάλυνσης των επιτοκίων πολιτικής του σε σχέση με τις ενδείξεις που είχε δώσει κατά την προηγούμενη συνεδρίασή του", αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας.

Και προστίθεται: "Η σημερινή επίσπευση της εξόδου από τα αρνητικά επιτόκια επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο τη μετάβαση σε μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις για τα επιτόκια θα λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση. Η μελλοντική πορεία των επιτοκίων θα εξακολουθήσει να βασίζεται σε στοιχεία και θα βοηθήσει στην εκπλήρωση του στόχου του για πληθωρισμό 2% μεσοπρόθεσμα".

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά - Πυρόπληκτοι: μέτρα στήριξης και αναστολές πληρωμών

Ευλογιά των πιθήκων: 7 νέα κρούσματα σε μια εβδομάδα στην Ελλάδα

Μέγαρα - Φωτιά: Πυροσβέστες άφησαν σημείωμα, επειδή έσπασαν πόρτα σπιτιού (εικόνες)