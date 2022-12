Κόσμος

Ερντογάν: Ο Μπορέλ δεν μπορεί να είναι συνομιλητής μου

Πυρά από τον Τούρκο Πρόεδρο, στον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Επίθεση κατά του Υπάτου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφοντας από το Τουρκμενιστάν λόγω των δηλώσεών του για τη μη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Δεν θεωρώ τον Μπορέλ συνομιλητή μου. Αυτός μπορεί να είναι μόνο συνομιλητής του κ. Μεβλούτ (Τσαβούσογλου). Η δήλωσή του δεν είναι καθόλου κομψή. Δηλαδή, ο Μπορέλ δεν μπορεί να ορίζει ή να ρυθμίζει τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Δεν έχει ούτε την εξουσία, ούτε την ικανότητα να λάβει μια τέτοια απόφαση σε αυτά τα θέματα. Πολύ άσχημη δήλωση. Πώς μπορείτε να σηκώνεστε και να κρίνετε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία στο πλαίσιο των κυρώσεων; Από πού λοιπόν προέρχεται το 44% των σιτηρών που αντλεί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη; Προέρχεται από τη Μαύρη Θάλασσα. Ποιος είναι ο μεσάζων; Η Τουρκία. Ευχαριστώ ακούμε για αυτό; Όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος.

