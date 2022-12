Πολιτική

“Τουρκολιβυκό Μνημόνιο”: Επιστολή Μπορέλ σε Δένδια - Καταδικάζει ρητά το “μνημόνιο κατανοήσεως”

Επιστολή στον Ελληνα υπουργό Εξωτερικών απέστειλε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ. Εκνυερισμός στην Άγκυρα με την «σφήνα» της Αιγύπτου για την οριοθέτηση θαλασσίων συνόρων.



Επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, απέστειλε την Τρίτη, 13.12.2022, ο Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ κ. Ζοζέπ Μπορέλ, με την οποία καταδικάζει με τον πλέον απόλυτο τρόπο το «μνημόνιο κατανοήσεως», μεταξύ Τουρκίας και Μεταβατικής Κυβέρνησης της Λιβύης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο κ. Μπορέλ στην επιστολή του αναφέρει ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απολύτως σαφής. Κατόπιν κάνει αναφορά στη δήλωση του Εκπροσώπου της ΕΕ, όπου επιβεβαιώνεται εκ νέου η θέση της ΕΕ, όπως είχε ήδη διατυπωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2019. Όπως επισημαίνει ο ΥΕ/ΕΕ, θέλοντας να τονίσει την άμεση αντίδραση της ΕΕ, η δήλωση του Εκπροσώπου, έγινε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της υπογραφής του εν λόγω «εγγράφου».



Μεταξύ άλλων, όπως σημείωνουν οι ίδιες πηγές, ο κ. Μπορέλ, υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την εν λόγω θέση όποτε χρειαστεί και ολοκληρώνει την επιστολή του προς τον κ. Υπουργό, διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όλα τα Κράτη Μέλη της και για τη συνεχή υποστήριξή του σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό.





Σημειώνουμε ότι η θέση της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2019, συμπεριλήφθηκε στα επίσημα συμπεράσματα της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής.



Τα συμπεράσματα αναφέρουν: "… Το μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει απερίφραστα την αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο έναντι των συγκεκριμένων ενεργειών της Τουρκίας".



Η επιστολή του κ. Ζοζέπ Μπορέλ, ήταν η απάντηση σε επιστολή που του είχε αποστείλει ο Έλληνας ΥΠΕΞ, αμέσως μετά την επίσκεψή του στην Ανατολική Λιβύη στις 17 Νοεμβρίου 2022.

Η Αίγυπτος ακυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο - εκνευρισμός στην Άγκυρα

Την ίδια ώρα, ένα αποφασιστικό βήμα για την ακύρωση στην πράξη του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου έκανε η Αίγυπτος, η οποία με προεδρικό διάταγμα προχώρησε σε οριοθέτηση των δυτικών ορίων της ΑΟΖ της χώρας με τη Λιβύη. Η απόφαση του Καΐρου προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία είχε στείλει κοινή επιστολή με την κυβέρνηση της Τρίπολης στον ΟΗΕ με βολές κατά της Ελλάδας.

«Τα θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου ξεκινούν από το σημείο νο. 1 των χερσαίων συνόρων Αιγύπτου-Λιβύης για μια απόσταση 12 ναυτικών μιλίων μέχρι το σημείο νο.8 και επομένως η θαλάσσια συνοριακή γραμμή επεκτείνεται από το σημείο νο.8 με κατεύθυνση προς βορρά» αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο υπέγραψε ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, οι πρώτες αποτυπώσεις με βάση της υφιστάμενες συντεταγμένες δείχνουν ότι οι Αιγύπτιοι κινήθηκαν για μια ακόμη φορά σύμφωνα με τις γραμμές της συμφωνίας Αθήνας-Καΐρου, το 2020.

